Volley serie B, una Forlì tutta orgoglio sfida i primi in classifica

Il big match della ventiquattresima giornata di Serie B si gioca all’Unieuro Arena alle 21 di giovedì 19 aprile: a darsi battaglia saranno Celanese Volley Forlì e Medea Montalbano (Macerata). Lo scontro è di vertice – la terza forza del campionato riceve la prima – e promette scintille, a partire dal risultato dell’andata da riscattare: il 6 gennaio scorso, i marchigiani si imposero con un 3 a 0 perentorio, nonostante una buona prestazione di Forlì, resa vana dall’impeto della squadra di casa.

Ora, a mesi di distanza da quel primo scontro, Medea viaggia a quota 64 punti, tallonata da Portomaggiore a 61, con Forlì più distaccata a 54. I marchigiani sono a un passo dal traguardo ma sentono il fiato dei rivali sul collo e hanno tutto da perdere, mentre Forlì, salda nel suo piazzamento (la quarta in classifica è Pineto, distante ben 13 lunghezze) può scendere in campo con la libertà mentale necessaria per affrontare a viso aperto degli avversari di così alto rango.

Ci vorrà tutta la grinta e la forza del collettivo allenato da Gabriel Kunda per dimostrarsi all’altezza di questa sfida, l’ultima grande prova d’orgoglio che attende i ragazzi prima delle due uscite conclusive contro Ancona e Ferrara, rispettivamente dodicesima e quinta in classifica. Un’occasione speciale per abbracciare il proprio pubblico e regalare ai tifosi una partita ad alto tasso di spettacolarità, coronamento di una stagione più che positiva per tutto l’ambiente forlivese.