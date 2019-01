Battere Imola per sperare in un posto alle Final Eight, Valli: "Daremo tutto"

Si annuncia un esodo di tifosi forlivesi. Sarà un Pala Cattani a tinte biancorosse quello che ospiterà domenica pomeriggio, con palla due alle 18, l'atteso derby tra l'Andrea Costa Imola e l'Unieuro Forlì. La squadra di coach Giorgio Valli scenderà in campo con l'obiettivo di vincere e guadagnarsi un posto alle Final Eight di Porto San Giorgio. Sono quattro le squadre in corsa per i tre posti disponibili oltre a quello già conquistato dalla capolista Fortitudo: Treviso a quota 22, Verona, Montegranaro e Forlì a 20.

Forlì deve battere Imola e sperare in almeno un risultato positivo dagli altri campi. Domenica tutt'altro che tranquilla dunque per coach Valli, che saprà solo all'ultimo se faranno parte del match anche capitan Davide Bonacini e Pierpaolo Marini: il capitano ha accusato una distorsione alla caviglia durante l'allenamento di giovedì, l'ex Jesi non ha smaltito il quadro influenzale che già domenica scorsa l'aveva tenuto ai margini del match con Mantova. "Tutti sogniamo di andare alle Final Eight, sarebbe una soddisfazione per noi e per la città, nella quale mi sto trovando benissimo - afferma Marini -. Per riuscirci però dobbiamo prima di tutto battere Imola, che giocherà col coltello in bocca. Vincerà chi avrà più energie sino al 40".

"Ci aspetta un'altra grande prova di maturità e non vediamo l'ora di affrontarla - afferma Valli -. Il successo con Mantova ha dato altra consapevolezza a questo gruppo, giocheremo in trasferta, ma visto come sta andando la prevendita dei biglietti probabilmente sarà come giocare in casa. Metteremo tutto sul parquet, sperando prima di tutto di avere l'intero roster a disposizione".

Qui Imola

Coach Emanuele Di Paolantonio chiede ai suoi una grande prestazione: “Abbiamo bisogno di un risultato positivo dopo 3 sconfitte consecutive, perché le nostre dirette concorrenti per la salvezza non si sono fermate a guardare. Ci proveremo fino in fondo, nonostante si giochi lontano da Imola e contro una squadra che, come da pronostico, sta con merito occupando dall’inizio le prime posizioni della classifica”.

Alessandro Simioni pone l'accento sulla voglia di rivincita del gruppo imolese dopo il ko di Montegranaro: “Veniamo da una sconfitta dove abbiamo giocato molto bene il primo quarto ma il break successivo che abbiamo subito non ci ha permesso piu di recuperare e così ci siamo fatti scappare di mano il match. Domenica arriva Forli e noi avremo una carica emotiva importante perche vogliamo riscattarci da questo brutto momento. Momento forse un po’ influenzato anche dai leggeri infortuni che hanno contraddistinto il periodo che stiamo passando”. In via di recupero Nicholas Crow assente nelle due partite precedenti causa infortunio.

Accesso Final Eight in caso parità di punti

22 Treviso, Montegranaro, Verona e Forlì: 2° Treviso, 3° Montegranaro, 4° Verona;

22 Montegranaro, Verona e Forlì: 3° Montegranaro, 4° Verona;

22 Treviso, Verona e Forlì: 2° Treviso, 3° Forlì;

22 Treviso, Montegranaro e Forlì: 2° Treviso, 3° Montegranaro;

22 Treviso, Montegranaro e Verona: 2° Treviso, 3° Verona;

22 Verona e Forlì: 3° Forlì, 4° Verona;

22 Montegranaro e Forlì: 3° Montegranaro, 4° Forlì;

22 Montegranaro e Verona: 3° Verona, 4° Montegranaro;

22 Treviso e Forlì: 2° Treviso, 3° Forlì;

22 Treviso e Verona: 2° Treviso, 3° Verona;

22 Treviso e Montegranaro: 2° Treviso, 3° Montegranaro.