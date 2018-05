Dovizioso ottimista per Le Mans: "Facciamo un po’ più paura agli avversari"

A Le Mans con fiducia. Dopo lo zero incassato in Spagna, riparte dalla Francia il mondiale di Andrea Dovizioso. Una pista amica al forlivese della Ducati, dove si è qualificato in prima fila cinque volte su dieci partecipazioni e salito sul podio tre volte in MotoGP, l’ultima volta nel 2015 quando si è classificato al terzo posto. Lo scorso anno l'ex campione del mondo della 125cc ha tagliato il traguardo della gara francese in quarta posizione.

"Considerando la competitività che abbiamo dimostrato a Jerez, sono convinto che potremo andare bene anche a Le Mans, e quindi da questo punto di vista sono sereno - esordisce "DesmoDovi" -. Nella MotoGP di oggi non puoi permetterti di perdere troppi punti, e quindi lo zero rimediato in Spagna è piuttosto pesante, ma dopo le prestazioni che abbiamo dimostrato in gara su una pista in teoria non favorevole per noi, credo che adesso facciamo un po’ più paura agli avversari. Sono quindi fiducioso di poter fare una bella gara anche in Francia".

Il programma del Gran Premio di Francia inizierà venerdì mattina con la prima sessione di prove libere alle 9:55, mentre la gara, sulla distanza di 27 giri, è prevista per domenica alle 14.