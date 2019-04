MotoGp ad Austin nel regno di Marquez, Dovi: "Un podio? Varebbe quasi come una vittoria"

Un podio ad Austin? "Varebbe quasi come una vittoria". Andrea Dovizioso è consapevole che l'obiettivo principale sarà portare a casa il maggior numero di punti possibile. Questo fine settimana si corre infatti nel regno di Marc Marquez: nei sei appuntamenti che si sono disputati, lo spagnolo della Repsol Honda è sempre scattato dalla pole position, per poi tagliare il traguardo sempre davanti a tutti con ampio margine. Si attende quindi un altro monologo del sette volte campione del mondo dopo quello recitato nella tappa di Termas de Río Hondo.

Al Cota Dovizioso conta come migliore risultato personale un secondo posto ottenuto nel 2015. L'obiettivo è quindi limitare i danni. Il forlivese ripartirà dal metodo di lavoro con il quale ha affrontato il Gran Premio d'Argentina e che gli ha permesso di portare a casa un podio. "Rappresenta un buon punto di partenza per la prossima gara ad Austin - evidenzia -. Anche se il tracciato non è tra i più favorevoli per noi, sono convinto che se riusciremo a migliorare ad ogni turno, come abbiamo fatto a Termas de Río Hondo, saremo competitivi anche in gara, che alla fine è la cosa più importante".

"Il nostro obiettivo ad Austin sarà salire sul podio, in un certo senso varrebbe quasi come una vittoria, però dovremo innanzitutto capire come saranno le condizioni del tracciato - osserva ancora il portacolori della Ducati -. Lo scorso anno l'asfalto era molto rovinato e spero che la situazione sia un po' migliorata. Sappiamo che ogni gara fa storia a sé e quindi dobbiamo restare positivi e concentrati, continuando semplicemente a lavorare così".