A Cesena un Forlì arrabbiato: "Daremo tutto". Sul campionato: "Col Var avremmo 15 punti"

E' un Forlì con gli occhi da tigre quello che scenderà in campo mercoledì sera nella bolgia del Manuzzi per il derby contro il Cesena. 53 anni dopo si rinnova la sfida della via Emilia. L’ultima volta che Forlì e Cesena si sono incontrate in campionato fu in occasione della 24esima giornata di Serie C girone B, nel lontano 1964-65, e il Cesena riuscì a imporsi al Tullo Morgagni per 0-1. "Sarà difficile, ma sappiamo che se riusciamo a fare una partita al top possiamo essere competitivi - afferma mister Nicola Campedelli -. Dobbiamo esserne convinti. Dobbiamo provarci con tutte le forze. Poi se saranno più bravi gli stringeremo le mani".

Dagli occhi di Campedelli non traspare emozione, ma determinazione dopo il 2-2 subìto in rimonta contro il Real Giulianova: "Sono estremamente concentrato sul Forlì e sulla nostra situazione e siamo tutti enormemente arrabbiati. Stiamo subendo continue ingiustizie e questo non va bene. Inoltre questa situazione sta portando a deprezzare il lavoro che stiamo facendo e quindi, oltre ai punti che stiamo perdendo, c'è anche la beffa. In sei sfide su sette abbiamo sempre fatto la partita e avuto più occasione degli altri e questo i ragazzi non lo meritano".

Il mister sente il calore dei tifosi: "Ci sono vicino e hanno riconosciuto l'impegno dei ragazzi. Dobbiamo fare di tutto per riprenderci quello che ci aspetta per noi e per queste persone che ci stanno accanto, che sono un sostegno indispensabile". Campedelli torna sugli episodi arbitrali: "E' una situazione che non ci meritiamo. Contro il Real Giulianova ci sono stati tre episodi in quindici secondi. Poi è anche vero che dobbiamo curare maggiormente i particolari e chiudere prima le partite. Se ci fosse il Var avremmo sei punti in più, quindi saremmo a quota 15 in classifica. Da questa situazione dobbiamo trovare più motivazioni".

Per il big match Campedelli dovrà fare a meno di Mazzotti (fuori almeno due settimane), ma ritrova Cortesi e Ferri: "Saranno in panchina e possono entrare a partita in corso. Hanno fatto di tutto per essere a disposizione. E' un segnale che la squadra è unita. Le armi per essere competitive le abbiamo. Il mister non si è sbilanciato sulla formazione: "Dobbiamo ottimizzare chi abbiamo a disposizione". Mercoledì ci sarà un pizzicone di emozione: "Cesena ha rappresenta tanto, ma ora prevale la voglia di conquistare qualcosa per il Forlì, perchè se lo merita chi segue le sorti della nostra squadra".