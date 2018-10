Forlì contro il Real Giulianova senza Ferri e Cortesi: "Deve un pò girare la sorte"

E' già vigilia di campionato in casa Forlì. I biancorossi sabato affronteranno tra le mura del "Morgagni" il Real Giulianova, formazione abruzzese, molto esperta e preparata per la categoria, con gli stessi punti in classifica dei Galletti (8). Mister Nicola Campedelli ha subito messo in chiaro le cose: "Nessuno deve pensare al derby di mercoledì, per me nella mia testa c'è solo il Giulianova, una squadra temibile e con giocatori di categoria; non so se ci sarà turnover, gioca chi sta meglio e ovviamente dopo sei partite dobbiamo valutare le condizioni di tutti".

Nella lista degli indisponibili rimangono come settimana scorsa, Ferri e Cortesi ma il mister è fiducioso. "Non saranno della partita chiaramente, ma almeno hanno ripreso ad allenarsi a parte senza forzare - evidenzia -. hanno la giusta voglia di tornare velocemente e di dare una mano. Ovviamente un giocatore con le caratteristiche di Ferri ci manca molto è innegabile, ma contiamo di riaverlo il prima possibile".

Infine una considerazione da parte del mister per queste prime sei partite con un mini-bilancio: "I giocatori che ho danno grande disponibilità e affidabilità, creiamo molto, ma non raccogliamo abbastanza. Deve un pò girare la sorte, ma di questo passo non potremo che migliorare il nostro bottino. Ci serve la giusta concretezza e ci toglieremo delle soddisfazioni". Calcio d'inizio alle 15 per un Forli-Real Giulianova che farà da antipasto ad un attesissimo derby atteso 53 anni.