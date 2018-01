Forlì-Rimini, febbre da derby: biglietti a ruba ed entusiasmo alla rifinitura

Alla vigilia dell'atteso derby tra Forlì e Rimini sono i numeri a dimostrare quanta sia l'attesa e l'importanza di questa partita. Ben 800 infatti sono i biglietti staccati dal botteghino di viale Roma fino a sabato mattina, mentre dalla Riviera saranno in arrivo 450 tifosi ospiti. Un match molto sentito e fondamentale per tifoserie e società. Solo con una vittoria i Galletti potrebbero riaprire la bagarre in vetta alla classifica, mentre la compagine rivierasca gode del vantaggio di poter usufruire di due risultati su tre per continuare a gestire al meglio la sua fuga nel girone D. Mister Eugenio Benuzzi dopo la rifinitura di sabato mattina, accompagnata da cori e striscioni dei supporters biancorossi accorsi per sostenere la squadra, avrà a disposizione tutti gli effettivi della sua rosa ad eccezione di Maioli ancora ai box dopo l'infortunio alla spalla di qualche settimana fa. Quindi appuntamento a tutti gli sportivi domenica alle 14:30 allo stadio Morgagni di Forlì per scoprire quale sarà la sorte della principale squadra di calcio cittadina.