Arriva il Sasso Marconi, mister Paci: "Dobbiamo mettere in campo voglia e cattiveria"

Vigilia di campionato in casa Forlì con i galletti di Massimo Paci che domenica alle 15 saranno impegnati nel turno casalingo contro il Sasso Marconi, compagine emiliana allenata da Franco Farneti anch'essa a quota due punti in classifica proprio come i biancorossi di casa. "Sarà una gara importante come lo erano Franciacorta, Lentigione e Fanfulla e come lo saranno le prossime" esordisce il mister nella consueta conferenza stampa pre match.

"Ora però dobbiamo alzare l'asticella perchè abbiamo una occasione importante per cercare il nostro primo successo e lo proveremo a fare davanti al nostro pubblico", afferma Paci. Con indisponibili Baldinini, Marzocchi (febbre) e Ferraro (squalificato), ma col rientro di Zamagni, Gimelli e del neo arrivato Buonocunto, il Forlì domenica avrà una grossa occasione di riscatto dopo il tonfo di Lodi che ha creato qualche mal di pancia. "Onestamente sulla gara col Fanfulla non ho nulla da rimproverare ai miei ragazzi, il nostro è un processo di crescita che va portato avanti senza voli pindarici, ma sono sicuro che col lavoro che stiamo svolgendo, presto avremo le nostre soddisfazioni".

Curiosità nella squadra emiliana ospite al "Morgagni" ci saranno diversi ex come Manuel Prati, Giovanni Lombardi e Paolo Rrapaj ma il mister del Forlì è maggiormente concentrato solo sui suoi ragazzi: "Sappiamo come gioca il Sasso Marconi e abbiamo provato in settimana diverse situazioni tattiche, ma la cosa che più mi interessa non è tanto l'avversario, ma come e in che modo la mia squadra affronterà questa partita; dobbiamo mettere in campo voglia e cattiveria perchè l'aspetto mentale è fondamentale". Insomma una quarta giornata del campionato nazionale dilettanti che metterà già a dura prova la compagine biancorossa, con la speranza che il galletto dopo tre giornate di "rodaggio", possa finalmente spiccare il volo.

Di seguito la lista dei convocati:

BALDASSARRI

DE GORI

VESI

BIASIOL

SEDIOLI

ZAMAGNI

GALANTI

ALBONETTI

CARLUCCI

BALLARDINI

BUONOCUNTO

PASTORELLI

GKERTSOS

FAVO

ZABRE

PACCHIONI

SOUARE

GOMEZ

MINELLA

BONANDI