Al Morgagni arriva il Tuttocuoio: mister Benuzzi senza lo squalificato Ferri Marini

È di nuovo vigilia di campionato per il Forlì che domenica alle 14:30 affronterà allo "Stadio Morgagni" il Tuttocuoio. Galletti galvanizzati dalle ultime due vittorie consecutive nelle rispettive trasferte di Castelvetro e Villabiagio che erano state rinviate proprio a causa del maltempo. Vittorie che hanno permesso agli uomini di Benuzzi di portarsi a quota 50 punti a 4 lunghezze dal secondo posto mentre gli ospiti invece navigano nelle acque tranquille della mezza classifica con 33 punti e la quarta difesa del campionato come goal subiti. Nei biancorossi tornano a disposizione Rrapaj e Cavallari mentre Benuzzi non potrà contare su Marini e Ferri Marini entrambi squalificati. Da segnalare che il Forlì grazie al "Progetto Scuole" ospiterà sulle tribune dello stadio Morgagni in occasione di Forlì-Tuttocuoio un centinaio di bambini delle scuole per l'infanzia "Giardino dei Sogni" e della scuola primaria "Rivalta".