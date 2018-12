Bologna contro Forlì, è l'ora del derby: "Vincere al PalaDozza vale doppio"

Il menù pre-natalizio mette sul piatto il big match tra Fortitudo Bologna e Unieuro Forlì. Per i tifosi mercuriali sono stati messi a disposizione 150 biglietti. Ma il derby sarà trasmesso anche su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre. La squadra di Antimo Martino è fuori categoria, forte di 11 vittorie in 12 partite. Dall'altra parte Forlì per la prima volta dopo tanti anni è tornata ad essere protagonista vera in A2. Il match del Pala Dozza mette tutto il carico sulle spalle dei padroni di casa, super favoriti per il salto diretto in A1, lasciando ai biancorossi il ruolo di outsider: di certo quella di domenica alle 12 sarà una partita bellissima, intensa e prestigiosa come poche altre nella storia recente del club.

Quella che si presenterà a Bologna sarà una Pallacanestro Forlì 2.015 non al top. Tra noie muscolari (Donzelli) e influenze di varia natura (Marini, Dilas, Oxilia) in questi giorni il gruppo si è allenato a ranghi ridotti. Per coach Giorgio Valli l'obiettivo resta quello di avere tutto il roster a disposizione per il derby, seppure in condizioni non ottimali. "Ci aspetta un match dall'importanza agonistica enorme, ma che ai fini della classifica modificherà poco - è il commento del general manager biancorosso Renato Pasquali -. Si affronteranno due squadre che vogliono confermare la loro posizione in classifica, con l'obbligo di vincere sulle spalle della squadra di casa. Noi faremo la nostra partita, consapevoli che vincere a Bologna è come portare a casa 4 punti".

Tra i protagonisti più attesi il play Jacopo Giachetti, reduce dalla prestazione monstre con Udine: "La sfida con la Fortitudo ce la vogliamo giocare a testa alta: sappiamo che è un derby e ci teniamo tutti tantissimo, per noi, per la classifica e per i nostri tifosi. A Treviso volevamo fare l'impresa ma siamo rimasti scottati quindi sappiamo già le difficoltà cui andremo incontro. A Bologna l'ambiente sarà ancora più caldo: scenderemo in campo col coltello tra i denti".

QUI BOLOGNA - In dubbio la presenza di capitan Mancinelli. "Arriviamo alla partita in un buono stato mentale - afferma Giovanni Pini -. Dopo la brutta prestazione generale a Piacenza, siamo tornati in palestra senza colpevolizzarci, cercando di risolvere i piccoli problemi che in un campionato si possono presentare. Questo ci ha permesso di ricaricarci, anche come energie psicofisiche. La chiave della partita? Dovremo imporre il nostro ritmo. Abbiamo tanti giocatori che possono entrare e fare qualcosa di buono. Cercheremo di fare la nostra gara, con il sostegno del PalaDozza. L’obiettivo, per tutti, è solo uno, vincere".