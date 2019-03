MotoGp, si ricomincia dal Qatar. Dovizioso: "Ci giocheremo le nostre carte"

La luna di Losail, in Qatar, mette in palio i primi 25 punti della stagione. L'attesa è finita. Dopo i test invernali il Circus del Motomondiale si riaccende i motori per la stagione 2019. Andrea Dovizioso, reduce da un ottimo campionato 2018 nel quale ha raccolto quattro vittorie e nove podi complessivi, chiudendo al secondo posto la classifica generale per il secondo anno consecutivo, si appresta a cominciare la sua dodicesima stagione in MotoGp, la settima consecutiva con i colori di Borgo Panigale.

"Abbiamo lavorato bene e con metodo nei mesi scorsi - esordisce il portacolori della Ducati -. Sono fiducioso che saremo pronti a giocarci le nostre carte fin dal primo round. I tempi dei test, soprattutto in Qatar, non sono stati molto significativi perché tanti piloti hanno lavorato principalmente in ottica gara".

Prosegue il forlivese: "Da parte nostra abbiamo raccolto tanti dati interessanti e li abbiamo analizzati dettagliatamente per delineare la migliore strategia possibile per questa gara. Solo quando torneremo in pista capiremo a fondo il nostro livello di competitività ed il potenziale dei nostri rivali, ma ciò che conta è che le nostre sensazioni fin qui sono state molto positive".

Il Gran Premio del Qatar, come da tradizione, è l'unica gara in calendario che si corre in notturna: la partenza è infatti fissata per domenica sera alle 20 locali (le 18 in Italia). Lo scorso anno terminò con un duello serratissimo tra Dovizioso e Marc Marquez, col talento romagnolo ad aver la meglio sullo spagnolo al fotofinish.