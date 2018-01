Contro Mantova Valli ritrova Falluca: "Vincere sarebbe davvero importante"

L'Unieuro Forlì 2.015 dà la caccia alla prima vittoria lontano dal fortino del Pala Galassi. "La vittoria con Trieste è stata importante soprattutto per i due punti, perché volevamo muovere la classifica - afferma coach Giorgio Valli -. Mantova è una squadra in salute ed è tosta. Hanno messo un po' discussione il loro americano che sta rispondendo bene. Sono solidi, atletici e atipici. Per noi è stata una settimana tribolata ma da giovedì abbiamo ripreso ad allenarci tutti insieme. Vincere sarebbe davvero importante".

Dane DiLiegro smorza gli entusiasmi, invitando l’ambiente a mantenere i pensieri sul presente: "Tutte le vittorie pesano uguale, ero contento dopo la partita con Trieste ma è solo gennaio e i conti si faranno alla fine: l'unica cosa importante è la nostra convinzione di poter vincere le partite. Da lunedì abbiamo tirato una riga e cominciato a pensare a Mantova, una grande sfida per noi: dobbiamo portare al PalaBam la fiducia che abbiamo quando scendiamo in campo all'Unieuro Arena”. Bonacini, Castelli e De Laurentiis, nonostante gli acciacchi in settimana, dovrebbero essere disponibili per il PalaBam. Atteso anche il rientro di Matteo Fallucca che non gioca dalla trasferta di Verona del 29 dicembre.

Tutti disponibili in casa Stings. Il PalaBam di Mantova non è un parquet “comodo”: finora lo hanno espugnato solo due corazzate vere come Treviso e Trieste. Oltretutto la squadra di coach Davide Lamma vive un momento felice: 7 vittorie nelle ultime 9, il passo è da primissimi posti. Forlì ci proverà mettendo in campo l’entusiasmo ritrovato e un roster finalmente completo: superati gli acciacchi da giovedì si sono allenati in gruppo anche Fallucca, che rientra dopo un mese di stop (ultima il 29 dicembre a Verona), Bonacini, Castelli e De Laurentiis. Così Lammasu Forlì: “E’ una squadra che ha giocatori di grande talento, una buonissima organizzazione e intensità difensiva. Questa gara la prepareremo come abbiamo fatto fino adesso con tutte, sapendo quali sono i loro punti di forza e cercando di essere pronti a trovare le chiavi giuste durante la partita per metterli in difficoltà e sfruttare le nostre qualità migliori”.