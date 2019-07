MotoGp, riparte dalla Repubblica Ceca la caccia a Marquez. Brno amuleto per Dovizioso

Dopo aver osservato tre settimane di pausa, il Circus del Motomondiale si prepara a tornare in pista per la seconda metà della stagione, che come da tradizione riparte da Brno con il Gran Premio della Repubblica Ceca, decimo round in calendario. Sullo storico tracciato situato nella regione della Moravia, inaugurato nel 1987, Ducati ha trionfato in tre occasioni. In particolare, lo scorso anno la Casa di Borgo Panigale vi ha conquistato una fantastica doppietta con Andrea Dovizioso vincitore in volata davanti a Jorge Lorenzo.

Dovizioso, secondo nel Mondiale con 127 punti, può vantare cinque podi all’attivo a Brno ed è pronto a sfruttare le caratteristiche del tracciato e della Desmosedici GP per cercare di recuperare punti sul leader in classifica. "La pausa estiva è sempre utile per ricaricare le batterie e mettere le cose in prospettiva - afferma l'ex campione del mondo della 125cc -. Nonostante la nostra posizione al traguardo ad Assen e al Sachsenring sia stata soddisfacente, le nostre sensazioni in sella non sono state le migliori su quei due tracciati. Senza dubbio in questo momento dobbiamo restare positivi: abbiamo lavorato duro sotto ogni aspetto durante queste tre settimane e siamo pronti ad affrontare la seconda metà del campionato con grande motivazione. Ci attendono piste sulle quali sono sicuro che riusciremo ad essere molto competitivi e a dimostrare pienamente il nostro potenziale".

Anche Danilo Petrucci, sempre tra i primi dieci al traguardo in Repubblica Ceca da quando corre con Ducati (un sesto posto ottenuto lo scorso anno il suo miglior risultato), è determinato a ripartire con il piede giusto e difendere la terza posizione in classifica (121 punti) conquistata grazie anche ai tre podi ottenuti nelle ultime cinque gare. "Dopo le mie belle vacanze ho tantissima voglia di tornare in pista - afferma il pilota ternano, forlivese d'azione -. Brno è un tracciato che mi piace e sul quale la Desmosedici GP è sempre stata competitiva, in particolare lo scorso anno. Io arrivai in sesta posizione al traguardo, ma a soli tre secondi dal vincitore, e penso che anche il prossimo weekend avremo una buona occasione per ottenere un bel risultato. A casa poi hanno lavorato davvero tanto in queste tre settimane per portare avanti lo sviluppo della moto, e non vedo l’ora di provare alcune novità. Sarà importante ripartire con il piede giusto perché dopo la pausa a volte cambiano i valori in campo, e noi vogliamo farci trovare pronti per questa seconda metà di stagione". Dopo nove round, Ducati è seconda nella classifica costruttori con 157 punti, mentre il Ducati Team guida la classifica delle squadre con 248 punti.