Prima in Europa della MotoGp, si corre a Jerez. Dovizioso: "Avversari tosti"

Il Circus del Motomondiale si prepara per il primo round europeo dopo le prove disputate in Qatar, Argentina e Texas. Andrea Dovizioso si presenta al Gran Premio di Spagna, sul tracciato di Jerez De La Frontera, da primo della classe, forte dei 46 punti accumulati nelle prime tre prove. La pista andalusa non ha mai regalato al portacolori della Ducati grosse soddisfazioni e il miglior risultato ottenuto è un quinto posto centrato nel 2012, nel 2014 e lo scorso anno.

"Arriviamo al primo round europeo della stagione primi in classifica, in una situazione decisamente migliore rispetto allo scorso anno, e questo è sicuramente positivo - esordisce il forlivese -. Abbiamo gestito bene le prime tre gare, ma abbiamo anche visto che i nostri avversari sono tutti molto veloci. A novembre dello scorso anno abbiamo fatto un buon test sul circuito di Jerez e il nuovo asfalto aveva un buon grip, ma in quel periodo faceva più freddo per cui dovremo aspettare venerdì per capire meglio le condizioni del tracciato". Il weekend di Jerez de la Frontera inizierà venerdì mattina con la prima sessione di prove libere alle 9:55 mentre la gara, sulla distanza di venticinque giri, è prevista per domenica pomeriggio alle 14.