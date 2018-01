Unieuro, sfida da "mission impossible" contro Trieste: "Non dobbiamo essere negativi"

Scacciare la negatività. Riscattare la deludente prestazione del derby contro Imola ed affrontare a testa alta la corazzata Trieste, capolista del torneo con 28 punti. Questo il diktat di coach Giorgio Valli alla vigilia del delicatissimo impegno in programma domenica alle 18 all'Unieuro Arena. La rabbia per la sconfitta di domenica scorsa è ormai smaltita e il coach chiede l'aiuto del generoso pubblico biancorosso. "Se non ci fossero i nostri tifosi non riusciremmo a giocare ogni partita punto a punto fino alla fine - sono le parole di Valli -. A Faenza ci sentivamo in casa, come accaduto lo scorso anno quando abbiamo affrontato Recanati ad Ancona".

Per l'Unieuro inizia un tour de force. Forlì, che in casa ha perso solo due volte, ospiterà nell'ordine Trieste, Treviso (4 febbraio) e Montegranaro (11 febbraio), mentre lontano dall'Unieuro Arena dovrà vedersela contro Mantova (28 gennaio), Roseto (7 febbraio), Ravenna (18 febbraio) e Ferrara (25 febbraio alle 12 con diretta su Sportitalia). "Ovviamente siamo preoccupati perchè siamo inseriti in un girone molto forte e quindi il fatto di essere in una posizione migliore rispetto allo scorso anno non ci fa dormire sogni tranquilli. Ma l'essere troppo negativi può amazzare la personalità di qualche giocatore; serve quotidianamente entusiasmo, anche quando facciamo allenamento, perchè altrimenti siamo noi a crearci degli ostacoli in più e non ne abbiamo bisogno. Tutti fanno la loro parte e questo mi fa ben sperare. E chiaro che abbiamo qualche limite, però c'è la concreta e la continua voglia di mettersi in discussione". Sostiene Davide Bonacini: "Ognuno dovrà togliere qualcosina di se e metterla a disposizione alla squadra".

Qui Trieste

L’assistant coach Marco Legovich parla del momento fisico della squadra in vista della trasferta di Forlì: “E’ stata una settimana intensa, la squadra si è allenata bene sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista tecnico e tattico. Possiamo dire di essere contenti di quello che abbiamo fatto, pur avendo qualche acciacco, ma vedremo comunque di arrivare pronti alla partita di domenica". All'andata Forlì cedette all'Alma Arena 75 a 66: "Fu una partita anche più sofferta di quanto il punteggio possa dire: i romagnoli possono metterci in difficoltà sotto diversi punti di vista e danno il meglio di sé in casa. Il loro faro del gioco offensivo è Naimy, che all’andata non c’era. Sicuramente ci troveremo di fronte un’avversaria motivata, anche per il derby perso contro Imola, e soprattutto vogliosa di riprendere la propria marcia verso gli obiettivi stagionali".