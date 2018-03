L'Unieuro vuole nell'uovo di Pasqua i punti salvezza: "Contro Piacenza sfida fondamentale"

Qualche ora di felicità, la gioia per aver regalato ai tifosi forlivesi una domenica indimenticabile. Ma nessun festeggiamento: martedì la Pallacanestro Forlì 2.015 è tornata sul parquet agli ordini di coach Giorgio Valli più concentrata e carica che mai. Lo storico successo sulla Fortitudo Bologna - un + 24 senza precedenti - mette il match point nelle mani di Castelli e compagni, che superando domenica l'Assigeco Piacenza (o anche perdendo se Bergamo dovesse capitolare a Udine) otterrebbero l'aritmetica salvezza a quattro giornate dalla fine della regular season. Il confronto con Infante e compagni però sarà tutt'altro che "comodo": appaiate a quota 22, Forlì e Piacenza condividono lo stesso obiettivo e quindi la stessa fame. Sarà una battaglia.

All'andata si impose Piacenza 92-83. Palla a due sabato alle 20.30: arbitrano Dori, Maschietto, Marton. Ospite d'eccezione all'Unieuro Arena il nuotatore forlivese Fabio Scozzoli, laureatosi campione Europeo nei 50 rana lo scorso dicembre a Copenhagen. Scozzoli riceverà la Divisa della Pallacanestro Forlì 2.015 prima del match direttamente dalle mani del presidente Giancarlo Nicosanti. Sono invitati all'Unieuro Arena gli alunni delle scuole elementari di Forlimpopoli, protagonisti dell'ultimo appuntamento "Scuole a Palazzo". Per i genitori prezzo speciale di 5 euro.

Qui Forlì

“Piacenza è il primo dei quattro match point - ammette il general manager, Renato Pasquali -. Prima arriviamo a chiudere la questione salvezza e prima troveremo tranquillità per la fine del campionato. La squadra è in crescita, mi aspetto che il risultato di domenica abbia galvanizzato i singoli e la squadra: vogliamo riproporre una pallacanestro entusiasmante per i nostri tifosi. È chiaro che sarà un match point anche per Piacenza, per questo dovremo sfruttare il vantaggio del fattore campo”. Concetti non dissimili da quelli espressi da Giovanni Severini, uno dei giocatori più in forma in questa parte di stagione: “È una partita fondamentale perché potrebbe garantirci la salvezza matematica, davanti ai nostri tifosi vogliamo sfruttare il fattore campo e continuare il trend positivo di domenica scorsa. Piacenza è una squadra di qualità, il roster non rispecchia la classifica di questo momento: dovremo farci trovare pronti a una partita che sarà particolarmente fisica”.

Qui Piacenza

"La bella e convincente vittoria e prestazione di domenica scorsa contro Imola ha sicuramente dato morale a tutti, giocatori, staff tecnico e ambiente - sottolinea coach Cesare Riva -. Ma siamo anche consci che l'obiettivo stagionale non è ancora centrato e che già da sabato a Forlì si innalza e non di poco l'asticella della difficoltà. I romagnoli sul proprio campo hanno un ruolino di marcia da primi delle classe e sono reduci dal brillante successo contro la Fortitudo. Sono una squadra molto solida ed organizzata che oltre ad avere tre tenori come Naimy, Jackson e Diliegro, può contare su un gruppo di italiani in forte crescita come Severini, De Laurentiis e Fallucca oltre ad una certezza assoluta come Ricky Castelli che ben conosco e apprezzo. Curioso e stuzzicante che in palio ci saranno per entrambe le squadre gli stessi obiettivi cioè la matematica salvezza e il dodicesimo posto in graduatoria".

Contro Forlì giocherà anche l'ex di turno Davide Reati: "Probabilmente partiremo da sfavoriti. Forlì ha vinto l’ultima in casa con la Fortitudo dominando la partita. Sicuramente saranno carichi e vogliosi di continuare su questo trend. Noi veniamo da due vittorie consecutive contro due squadre meno quotate di Bologna ma che comunque erano ancora in corsa per obiettivi importanti. Guardiamo con fiducia a questa partita con Forlì". Qualche acciacco per Sanguinetti e Arledge, un virus intestinale ha indebolito Passera e Infante ma entrambi sono in ripresa mentre Amoroso è completamente recuperato.