Preliminari di Europa League a Forlì: La Fiorita prova a chiudere con onore la manifestazione

Per La Fiorita, la grande stagione del double si chiuderà con la sfida di ritorno del secondo turno di Europa League in programma alle 20.45 di giovedì 2 agosto allo Stadio Tullo Morgagni di Forlì. Per la seconda sfida in sette giorni contro lo Spartaks Jurmala il tecnico Gianluca Procopio ha scelto di sostituire Andy Selva, a tutti gli effetti tecnico della San Marino Academy, con Tiziano Mottola che torna in campo internazionale a distanza di oltre un anno dalla sfida di ritorno del turno di Champions League contro il Linfield. La squadra gialloblù partirà alle 19 di mercoledì 1 agosto alla volta di Forlì, alloggerà nei pressi dello Stadio e sosterrà un solo allenamento, in palestra, alle 10 del mattino di giovedì.

Il largo risultato (6-0) con cui lo Spartaks Jurmala ha conseguito la vittoria all’andata non lascia alla Fiorita particolari speranze, l’obiettivo è quello di chiudere al meglio la stagione prima di un mese di meritato riposo. Il 15 settembre la sfida contro il Tre Penne sancirà l’inizio della nuova stagione e rappresenterà il primo obiettivo gialloblù.



Le parole del presidente Roberto Bollini: “Sono estremamente orgoglioso della carica che l’assemblea della Fiorita ha voluto affidarmi, mi sento parte della società da 30 anni e credo di poter dare continuità ai progetti di innovazione intrapresi pur camminando nel solco della nostra tradizione. Esordire con questo incarico in una partita internazionale non sarà facile, voglio esercitare il mio ruolo di rappresentanza per accogliere al meglio gli ospiti che arrivano dalla Lettonia e per far sapere alla nostra squadra che nonostante il risultato dell’andata ci condanna, ci aspettiamo da loro una buona prestazione a chiusura di un annata indimenticabile per la quale non finiremo mai di ringraziarli”.