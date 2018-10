Premiati due atleti del Fanatik Team Nuoto Master Forlì

In occasione della riunione annuale del settore Master al comitato regionale FIN a Bologna si è svolta la premiazione del circuito regionale Emilia-Romagna 2017/2018, classifica stilata sulla base dei risultati ottenuti dagli atleti nelle gare in regione del circuito Supermaster FIN. Due atleti del Fanatik Team Nuoto Master Forlì sono stati premiati: Linda Lonzardi prima per la categoria M25, e Matteo Limonetti secondo nella categoria M25.

Linda Lonzardi ha così coronato una stagione straordinaria, che l’ha vista laurearsi campionessa italiana di categoria nei 50 stile libero e nei 50 dorso e conquistare i record italiani nei 50 e 100 mt stile libero e nei 50 mt dorso (per quest’ultima distanza, sia in vasca corta che in vasca lunga). La stagione agonistica del Fanatik Team Nuoto Master Forlì si arricchisce anche dell’11° posto assoluto nella classifica nazionale a squadre del Circuito FIN acque libere.

Con l’avvio della nuova stagione agonistica 2018/2019 la società si appresta ad organizzare, per la sesta volta, il Trofeo Fanatik Team che andrà in scena domenica 11 novembre a Forlì, nella piscina di via Turati, e che dovrebbe accogliere circa 500 atleti da tutta Italia.