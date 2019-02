Unieuro a Montegranaro con tanti dubbi. L'infermiera non aiuta: Marini e Oxilia in dubbio

La diretta Sportitalia alle 12 accende i riflettori su Montegranaro-Forlì, big match della 20esima giornata al pala Savelli di Porto San Giorgio. Padroni di casa in striscia positiva da 8 giornate (ultima sconfitta il 9 dicembre a Verona) e primi inseguitori (30 punti) della lepre Fortitudo (34); Forlì quarta (22) ma nel momento più delicato della stagione, con la sconfitta casalinga all’overtime nell’infrasettimanale di Roseto da cancellare con un grande prestazione. Non aiuta l'infermeria: tramutata in multa la squalifica di Marini, l'ex Jesi non è al meglio per un dolore al tallone. In dubbio per un fastidio muscolare anche Tommaso Oxilia.

All’andata la Poderosa, che sarà ancora senza Treier, sfoderò una prestazione maiuscola per uscire dalla Unieuro Arena con un preziosissimo successo che, se bissato, scaraventerebbe lontano anche Forlì dalla corsa al miglior piazzamento per i playoff. Un’occasione ghiottissima per iniziare al meglio un febbraio che sarà cruciale per il futuro dei gialloblu. Commenta coach Cesare Pancotto: “Fino a qui abbiamo fatto un cammino importante. Siamo la squadra che forse sta rendendo un po’ più frizzante questo campionato, anche se la Fortitudo finora è davanti a tutti in maniera piuttosto netta. Le otto vittorie consecutive ci sono costate grande sacrificio e di questo devo ringraziare i ragazzi. Entrambe le squadre saranno alla terza partita in una settimana ed entrambe sono reduci da un tempo supplementare giocato pochi giorni fa. Forlì era e resta una delle candidate per giocare ad alti livelli. È una squadra ben allenata, organizzata, fisica e con talento, lo hanno dimostrato in tante occasioni. Noi dovremo portare il nostro spirito di squadra e migliorare in ciò che possiamo rispetto a Ferrara, dove paradossalmente abbiamo fatto meglio in attacco che in difesa. Le cifre, comunque, ci confortano perché abbiamo comunque concesso poco dentro l’area e ancora meno al tiro da 3”.

I biancorossi in cifre

"Non siamo in un grande momento, è innegabile - aveva commentato a fine gara il vice di coach Valli, Alberto Serra -. Si vede che ci sono giocatori fuori forma. Mi ha fatto piacere la reazione del terzo e ultimo quarto nel match di mercoledì, è stata la reazione di una squadra unita con uno spogliatoio vero, con persone che si danno una mano l’un l’altro. Non eravamo fenomeni prima e non siamo così scarsi adesso: i ragazzi sono atleti, non macchine, e i problemi fisici delle ultime settimane hanno bisogno di tempo per essere superati del tutto. A Montegranaro vogliamo rifarci". I due fari della formazione biancorossa sono i due giocatori americani. Kenny Lawson, pivot che la A2 l’ha già vinta con la maglia della Virtus Bologna, è il top scorer del team con 17,2 punti a gara (col 42% da 3) e uno dei migliori rimbalzisti del campionato, a quota 8,2 a partita. Un cliente decisamente scomodo per il nostro Jeremy Simmons.

Melvin Johnson, guardia ritornata a Forlì dopo l’esperienza di Tortona, è una guardia che sa colpire in tanti modi, pur prediligendo il tiro da fuori (44% da 3): i 16,3 punti a partita ne sono eloquente testimonianza. Marini sta veleggiando vicino ai 15 a partita (2° miglior realizzatore italiano del girone, di un soffio dietro a Francesco Candussi) ma porta alla causa forlivese anche 4,6 rimbalzi e 3,5 assist. Dietro ai “tre tenori” sta disputando un’ottima stagione anche il giovane talento azzurro Oxilia, ala multidimensionale che aggiunge 10,2 punti e 4,1 rimbalzi ondeggiando tra i ruoli di 3 e 4. Il generale in capo è il veterano Jacopo Giachetti, che scrive 8,1 punti e 3,6 assist a gara, dividendosi i minuti in regia con il frizzante Davide Bonacini, unico reduce dalla promozione in B guadagnata proprio nello spareggio contro la Poderosa: 6,8 punti col 50% da 3, 2,6 rimbalzi e 2,1 assist per l’esterno reggiano. A completare le rotazioni forlivesi sono gli altri due lunghi, Daniel Donzelli (6,6 punti e 5,3 rimbalzi ad allacciata di scarpe) e Quirino De Laurentiis (6,0 punti col 72% da 2 e 4,8 rimbalzi).