La Bakery ha fame di punti, coach Valli: "Il derby ci aiutato. Ora mi aspetto un passo avanti"

Dopo la vittoria nel derby contro l'OraSì Ravenna, i ragazzi di coach Giorgio Valli si sono duramente allenati nell’arco della settimana in vista della trasferta di Piacenza, dove al Pala Bakery i biancorossi troveranno una squadra vogliosa di riscattarsi dopo le ultime tre sconfitte consecutive. "E’ stata una settimana piuttosto tranquilla per quanto riguarda le situazioni fisiche, ma anche grazie alla vittoria del derby", confessa coach Valli. Sull'avversario di domenica: "Non ci sono "squadre materasso", incontriamo una compagine che ha battuto Fortitudo e Montegranaro e quando ha perso lo ha fatto di pochissimo, come nell'ultima sfida di domenica scorsa quando il ko è arrivato negli ultimi 40 secondi. Noi dobbiamo essere lucidi, bravi e forti fisicamente".

L'allenatore analizza gli avversari: "Loro giocano meglio il pick and roll; on c’è nulla di nuovo da scoprire su Piacenza, sono volti noti. Sono la miglior squadra per il tiro da 3 punti; hanno cambiato allenatore, ma l’essenza è sempre la stessa. E’ una squadra che gioca tutti i 24 secondi dell’azione, possono sempre colpirti. Hanno talento ed esperienza".

Dane DiLiegro si sta adattando ai nuovi meccanismi, differenti rispetto all’anno scorso: "Dane deve giocare con giocatori molto diversi tra di loro, come ad esempio Donzelli e Lawson. Deve giocare anche con una playmaker diverso perché Naimy (Yyval, ndr) è Naimy e Jacopo (Giachetti, ndr) è Jacopo. Dane si è messo al servizio della squadra come ha sempre fatto, con grande umiltà e grande energia. Domenica ha giocato 17 minuti, ma poteva farne benissimo anche di più. Dopo gli infortuni subiti, avevamo bisogno della sua fisicità".

Sulla poca precisione al tiro, Valli si giustifica: “Domenica abbiamo fatto 3 su 14 nei primi 20 minuti, poi 12 su 13 nei secondi 20. Purtroppo è un fatto psicologico, c’è poco da fare. Anche i grandi campioni sbagliano". "Domenica mi aspetto un passo avanti - conclude coach Valli -. Soprattutto giocare con la stessa determinazione. Capisco che giocare in casa davanti ad oltre 4000 persone non sia come giocare in trasferta, ma aldilà di questo dobbiamo essere bravi noi ad entrare in campo con la stessa faccia. Non è una questione di schema, ma mentale".

Sulla sfida ha parlato anche Pierpaolo Marini: "Il campionato ci ha dimostrato in queste settimane come non ci sia una partita facile. In questa fase tutti hanno bisogno di punti,perciò ogni squadra sarà motivata. Anche noi però siamo carichi per affrontare i prossimi impegni cercando di fare bene per arrivare ai playoff. Con la vittoria di domenica abbiamo recuperato la nostra dimensione e la fiducia in noi stessi, ci stiamo preparando con grande intensità per disputare un’altra buona partita. Domenica ci troveremo di fronte ad un avversario valido come la Bakery, l’unica squadra insieme a Udine ad aver battuto la capolista Fortitudo".

Gli avversari

I padroni di casa – occhio a Marques Green e Voskuil - hanno fame di punti dopo le tre sfortunate sconfitte consecutive. Commenta coach Gennaro Di Carlo: "Siamo in una condizione in cui la squadra gioca e riesce, anche tatticamente, a fare la partita, poi però nei momenti decisivi commettiamo qualche errore di troppo che non ci permette di gioire. Sicuramente Forlì è una squadra di talento e non lo scopro di certo io, ma più che preoccuparci di come si muoverà l’Unieuro e del loro impatto, abbiamo ragionato su di noi e sul come fare un passo avanti per meritare la vittoria”. Così Riccardo Castelli: "Per invertire il trend negativo dobbiamo essere più lucidi nelle battute finali quando anche la stanchezza ti rema contro. Forlì può anche essere smaniosa di punti ma noi lo siamo decisamente di più. Sappiamo che ogni vittoria è fondamentale e, per portarla a casa bisognerà non mollare fino alla fine soprattutto nei momenti di difficoltà".