Unieuro contro Cento col dubbio Marini. Valli: "Sarà una partita fisica. Non dobbiamo avere ansia"

Unieuro Forlì contro la Baltur Cento col dubbio Pierpaolo Marini. Lo annuncia coach Giorgio Valli alla vigilia della sfida lontana dal Palafiera. "Ha un problema agli adduttori ed ha fatto mezzo allenamento negli ultimi dodici giorni - annuncia l'allenatore -. Ora ha anche il torcicollo. Il resto del gruppo penso che gli altri abbiano giovato di questa pausa". A San Lazzaro quello che si disputerà a partire dalle 21 sarà un derby bollente, con i padroni di casa a caccia di punti salvezza dopo il restyling alla rosa e Forlì che - calendario alla mano - deve riprendere la corsa in vista di un finale di regular season tutt'altro che agevole. Sullo sfondo la rivalità tra le due tifoserie, che accenderà il clima del Pala Savena in una serata chiave per le sorti di entrambe le squadre.

I biancorossi hanno sfruttato la pausa dedicata alle final Eight di Coppa Italia per affinare la condizione fisica e perfezionare l'inserimento di Dane DiLiegro nei meccanismi tattici: per la volata finale del campionato (mancano sette giornate compresa Cento) coach Valli vuole il gruppo al massimo dei giri. "Tutti dobbiamo concentrarci su una partita alla volta, perché ci facciamo troppo schiacciare dalla pressione - sostiene Valli -. Come visto nella partita con Ferrara siamo poco sereni, abbiamo quest’ansia clamorosa di vincere con tutti, che è giusto avere, ma ti porta ad avere il fiato sul collo, e questa cosa ci danneggia. Abbiamo un calendario difficile, ma ce la possiamo fare; pensiamo ad aiutarci soprattutto a livello difensivo”.

Il coach è tornato sull’ultima sconfitta contro Ferrara, che ha macchiato l’evoluzione delle ultime partite: "Mancava Daniel (Donzelli, ndr), che era un giocatore importante per quella partita. Per quanto riguarda la scarsa precisione al tiro, la testa fa molto: non è una scusa, ma ci sta". Valli ha poi continuato: "Due anni fa se ricordate ci trovavamo nelle stesse condizioni di adesso. Ovvero squadra ricostruita, venivamo da un momento molto buio, poi alla fine si è acceso qualcosa". Tutto, o quasi, pronto per la sfida contro la Baltur: "Ho detto ai ragazzi di stare molto attenti, di non guardare tanto ai giocatori in sé, quanto al tipo di sfida che sarà, una partita piena di possesso da giocare col sangue agli occhi. Quindi aspettiamoci una partita fisica e mentale soprattutto. Non sarà tanto da indirizzare sui binari tattici".

Di fronte i romagnoli troveranno una Baltur Cento "costretta" a vincere e forte - per la prima volta in stagione - di un roster interamente a disposizione di coach Luca Bechi. Prima insieme per James White, al rientro dall'infortunio che lo ha tenuto fermo ai box dal 30 dicembre - e Tyshawn Taylor, guardia statunitense inserita a metà febbraio in sostituzione di Keddrick Mays. "Rispetto all’andata - ha osservato - affrontiamo una Cento con cinque giocatori differenti. Noi dobbiamo guardare a noi stessi, perché sappiamo che è una squadra che se lasciata giocare può far male e ha dato ottimi segni di risveglio a Piacenza. Non fa testo secondo me la partita contro Udine, perché questi nel primo tempo hanno messo dentro tutte le triple: ha spaccato subito la partita". Un ultimo focus del coach è sul gioco: "A me piace impostare le squadre a livello tecnico-tattico, mi piace provare a farle giocare bene, a volte va a discapito dell’efficienza, della furbizia. Proviamo a giocare bene nell’arco dei mesi. Con squadre più tecniche questo succede, quando invece affrontiamo squadre che tirano i calci questo ci risulta più difficile. Sabato mi aspetto una partita molto brutta e dolorosa, per capirci", ha chiuso il coach dell’Unieuro.