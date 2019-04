Il Forlì gioca in trasferta, mister Campedelli: "Abbiamo cinque finali da qui alla fine"

E' un mister Nicola Campedelli grintoso e voglioso di ripartire dopo la brutta sconfitta di domenica scorsa, quello che si presenta in sala stampa alla vigilia della trasferta in casa del San Nicolò Notaresco. "Abbiamo cinque finali da qui alla fine dove dovremo dare tutto noi stessi, purtroppo la situazione la conosciamo tutti e non abbiamo la testa libera per poter giocare con la giusta serenità ma dobbiamo lavorare su questo aspetto che è fondamentale - attacca subito il mister ., Dobbiamo riuscire a non bloccarci nelle due zone importanti del campo che sono quella di attacco e di difesa; il gruppo sta bene e fortunatamente recuperiamo qualche infortunato che potrà sicuramente darci una mano".

Nel Forlì infatti rientrano sia Mazzotti che Graziani mentre restano ai box Ferrario e Bungaja per infortuni muscolari. Galletti che scenderanno in campo domenica ore 15 con un ipotetico 3 5 2 con il rientrante Di Benedetto dal primo minuto in attacco che bene aveva figurato nel match contro Sammaurese e Avezzano. "Lo scoglio più grande da superare sarà la nostra mentalità, le difficoltà è inevitabile che ci saranno ma se saremo bravi ad avere la forza di reagire riusciremo ad ottenere risultati". Probabili undici: Mordenti, Vesi, Brunetti, Possenti, Croci, Cortesi, Cascione, Baldinini, Marzocchi, Di Benedetto, Ambrosini.