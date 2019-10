Forlì in emergenza contro la capolista Mantova: "La classifica non rispecchia le nostre potenzialità"

Vigilia di big match in casa Forlì, domenica infatti alle ore 17:00 i galletti affronteranno allo stadio "Morgagni" la capolista Mantova. Impegno difficile e complicato ma mister Massimo Paci ha fiducia nei suoi ragazzi: "Ci siamo preparati bene, sappiamo le difficoltà che andremo ad affrontare, ma quello che mi dispiace è vedere ora la classifica che non rispecchia le nostre reali potenzialità; siamo consapevoli però che il nostro è un processo di crescita, ripartire dalle macerie di anno scorso non era semplice e capisco se tifosi e società sono un pò delusi". Forlì che dovrà per forza fare i conti con gli assenti già noti come Santiago Minella, Thomas Bonandi e Moussa Souare, a cui va ad aggiungersi Vittorio Favo per un problema alla caviglia mentre tornano a disposizione Filippo Baldinini ed Elia Ballardini che hanno recuperato dai relativi infortuni e sono a disposizione.

Sull'avversario che i galletti andranno ad affrontare, non fa giri di parole mister Paci, analizzando pregi e difetti: "Il Mantova è una squadra costruita molto bene, con giocatori forti nell'individualità, prediligono un 4-3-3 che è facile da leggere tatticamente e se riusciremo a stare bene in campo senza fare errori faranno sicuramente fatica a metterci sotto; il gioco passa spesso dall'ex Mazzoli che fa girare la squadra e per questo abbiamo provato alcuni movimenti in settimana per limitarlo il più possibile, di sicuro quello che chiedo ai miei ragazzi è di dare l'anima, come sempre, perchè poi i punti arriveranno". Forlì che conferma il modulo di partenza 4-2-3-1 e che giocherà questo match di fronte ad una cornice di pubblico degna di categorie superiori; a questo proposito la società informa che non sarà giornata biancorossa e sono quindi validi tutti gli abbonamenti. Biglietteria aperta dalle ore 15:00 e con nessuna variazione di prezzo.

I convocati

1 BALDASSARRI

2 DE GORI

3 SEDIOLI

4 BIASIOL

5 VESI

6 ZAMAGNI

7 MARZOCCHI

8 GALANTI

9 FERRARO

10 ALBONETTI

11 FAVO

12 BALLARDINI

13 PACCHIONI

14 PASTORELLI

15 BALDININI

16 ZABRE

17 GOMEZ

18 GIMELLI

19 BUONOCUNTO

20 GKERTSOS