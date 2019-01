Il Forlì a caccia di punti salvezza ad Isernia: "Non è tempo di piangerci addosso"

Dopo l'amara sconfitta rimediata domenica scorsa contro il Montegiorgio, il Forli di Stefano Protti è chiamato già mercoledì al recupero della prima giornata di campionato che il Forlì non giocò per via della nevicata che imbiancò il Molise. Galletti che se la dovranno vedere contro un Isernia in netta ripresa e diretta avversaria dei biancorossi per la lotta salvezza. Prima della partenza mister Stefano Protti analizza il match: "Andiamo ad affrontare una battaglia molto importante, dove servirà un atteggiamento giusto sin dal primo minuto", sottolinea l'allenatore.

"Abbiamo la possibilità di riscattarci immediatamente dalla sconfitta di domenica - osserva -. Ci siamo allenati molto bene in questi due giorni e sappiamo che non è tempo di piangerci addosso, ma è il momento di concentrarci sul cercare di giocare la nostra partita e cambiare faccia alla nostra stagione". Come già preventivato, non saranno disponibili per questa partita Ferrario, oltre a Nigretti e Sabbioni. "Ho piena fiducia nei ragazzi che ho a disposizione e ognuno di loro sarà importante da qui fino alla fine della stagione", evidenzia.

Protti analizza anche la compagine avversaria: "L'Isernia è una squadra che in casa non perde da diverso tempo, e inoltre proviene da cinque risultati utili consecutivi, quindi questa partita può nascondere molte insidie. Noi però non possiamo permetterci di guardare gli altri, dobbiamo necessariamente fare punti e vogliamo riuscirci già mercoledì".