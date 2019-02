Unieuro, c'è l'obbligo di vincere contro Ravenna. Valli ritrova Oxilia e DiLiegro

Con un Dane DiLiegro in più nel motore l'Unieuro Forlì ospita Ravenna (palla a due alle 18, arbitrano Radaelli, Materdomini e Centonza) nella 21esima giornata del girone Est di A2. Tesserato in settimana dopo l'infortunio di Rino De Laurentiis, il centro italo-americano torna in biancorosso dopo la positiva esperienza della scorsa stagione: la sua forza, il suo agonismo e la sua positività fuori e dentro il parquet segnano un upgrade significativo nel valore del roster a disposizione di coach Valli, che ritrova un giocatore già allenato e pronto a scendere in campo all'Unieuro Arena.

L'ultimo terzo di regular season si apre con un derby dal peso specifico enorme per i biancorossi, che vogliono uscire dal periodo-no dell'ultimo mese. Recuperato Oxilia, restano ai box oltre a Rino anche gli Under Dilas e Tremolada. Forlì ha l'obbligo di vincere per riprendere una corsa playoff che gli inciampi delle ultime settimane hanno reso tutt'altro che scontata. "E’ una partita che arriva in un momento delicato per entrambe le squadre, ma noi vogliamo portare a casa i due punti - ha spiegato il General Manager Renato Pasquali -. Conterà poco l’aspetto tecnico, ma soprattutto quello motivazionale e la voglia di vincere. Certamente il momento fisico non è il migliore per noi ma in questo caso dovremo trovare energie nervose che dovranno sopperire alle difficoltà fisiche".

OraSì

I giallorossi reduci dal ko casalingo con Udine, coach Andrea Mazzon fa leva sull'aspetto motivazionale: "Quando si gioca una partita che non è normale, perché un derby non lo è mai, si è consapevoli che solo con l’intensità e la carica agonistica si possono ottenere dei grandi risultati. Per la parte tecnica dovremmo essere più scaltri nei momenti chiave e capire molto più rapidamente dove si deve attaccare e chi lo deve fare nelle diverse situazioni della partita, perché solo limitando al minimo gli errori si vincono gare importanti come questa. Passando a Forlì voglio fare i complimenti a Marini, giocatore di altissimo livello che merita la convocazione ricevuta".

Matteo Montano è fiducioso: "Siamo in un’ottima condizione fisica e veniamo da alcune buone partite: quelle che abbiamo ceduto sono arrivate solo in volata perché ci è mancato soltanto il killer instinct per portare a casa il risultato. Forlì sembra in un momento difficile e noi dobbiamo essere bravi a sfruttarlo. Questa è la partita con la ‘p’ maiuscola, per entrambe le squadre, quindi sarà una vera battaglia ad alta intensità ed energia".