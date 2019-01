Unieuro, attenta alla lanciatissima Roseto. Gli Sharks sono praticamente perfetti in difesa

Dopo la sconfitta di domenica scorsa a Jesi, per l'Unieuro Forlì è già tempo di riscatto. Al Palafiera arriva Roseto, balzata a quota 14 punti in classifica dopo essersi mangiata Cento. Un impegno da non prendere sotto gamba per gli uomini di coach Giorgio Valli, invitati ad una maggior fame e cattiveria in campo. Nella sfida contro la Baltur, la compagine di coach Germano D'Arcangeli ha giocato una delle migliori partite di questa stagione: perfetta in fase difensiva (solamente 50 punti lasciati agli avversari, confermandosi la quinta difesa del campionato con 76.7 punti) e concreta in “zone offense”, grazie al duo Wesley Person - Simone Pierich (38 punti in due).

Da tener d'occhio saranno inoltre Brandon Sherrod e Nikola Akele. All'andata Forlì sbancò il PalaMaggetti grazie anche ad una prestazione mostruosa di Kenny Lawson, con 29 punti sul referto. Era stata una partita molto equilibrata e dall'esito mai scontata. I biancorossi portarano a casa il quarto successo consecutivo orfani di Daniel Donzelli e Jacopo Giachetti. Mercoledì è la Pieffe 2.015 è attesa ad una nuova prova di maturità. Roseto ha dalla parte sua la fisicità e il dinamismo atletico, Forlì un roster d'esperienza e probabilmente su Melvin Johnson in recupero dopo l'attacco influenzale della scorsa settimana e i cui effetti sono stati evidenti nella trasferta marchigiana.

“A Jesi abbiamo dimostrato di non avere la maturità per restare affamati dopo una vittoria - commenta coach Giorgio Valli Ci è mancata lucidità, sapevamo cosa scatta nella testa dei giocatori quando c’è in ballo la salvezza ma nonostante questo abbiamo saputo gestire i momenti della partita. Contro Roseto ci aspetta una sfida per molti versi simile a quella di domenica, spero che lo scotto di Jesi ci serva da lezione". Commenta capitan Davide Bonacini: "Sappiamo che il nostro obiettivo sono i playoff e stiamo lavorando per raggiungerli ma prima ancora per migliorarci. La squadra è in crescita dal punto di vista fisico, vogliamo cancellare velocemente la sconfitta di Jesi e rilanciarci in classifica".

Per coach D'Arcangeli, "la trasferta di Forlì sarà un grande banco di prova per noi, per testare il nostro momento e i nostri miglioramenti: Forlì è una squadra allestita per essere nei primissimi posti, hanno giocatori di valore come i due americani e Marini, noi andremo lì a fare la nostra gara, senza paure e timori".

Il Carnevale fa anticipare la sfida contro Cento

Intanto è stato comunicato che la 24esima giornata vedrà Forlì anticipare il match del Pala Savena contro la Balutr Cento in quanto l'indomani è prevista la celebrazione del carnevale. I biancorossi scenderanno in campo contro la Baltur sabato 9 marzo con palla a due alle ore 21.