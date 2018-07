Unieuro 2.015, il bagno di folla stupisce Daniel Donzelli: "Questa piazza ha calore"

Sorridente e rilassato. Daniel Donzelli sta conoscendo in questi giorni lo spirto della piazza di Forlì. Il primo contatto con i nuovi tifosi è avvenuto in occasione del tradizionale appuntamento dei "Mercoledì" in centro storico, dove l'Unieuro 2.015 ha allestito uno stand, staccando ben 200 abbonamenti in poche ore. "La prima impressione è stata veramente positiva - commenta il classe 1993, arrivato in prestito dall'Happy Casa Brindisi (A1) -. Ho sentito subito il calore del pubblico. Per il resto ho grandissima voglia di iniziare". Donzelli ha confessato di aver scelto Forlì dopo aver parlato con il general manager Renato Pasquali, coach Giorgio Valli e il preparatore fisico Borra: "Mi è sembrata la squadra che fa per me in questo momento. Voglio rilanciarmi per provare a tornare nella massima serie". Un commento anche sulla condizione fisica: "Per come mi sento ora credo di poter essere ottimista per l'inizio del campionato".

Donzelli è stato presentato dal socio della Fondazione, Riccardo Pinza: "Daniel è un acquisto molto intrigante, crediamo fortemente in lui e siamo estremanente fiduciosi che qui possa far bene e rilanciarsi ricoprendo un ruolo fondamentale in campo. Gli vogliamo dare tutto il tempo necessario perché possa curarsi adeguatamente, ammesso e non concesso che debba ancora limare qualcosa. Lo ha già detto Nicosanti ma voglio anche io complimentarmi col nostro general manager Pasquali, che in silenzio sta facendo benissimo il proprio lavoro. Siamo molto contenti del suo operato".

E' stato proprio Pasquali ad inquadrare l'innesto di Donzelli in un quintetto che va ormai completandosi: "Appena mi sono accorto che l'operazione Lawson si poteva concretizzare mi sono buttato a capofitto sul ragazzo, che ha capito il nostro progetto e che Forli sarebbe potuta essere una ripartenza importante per lui. E' un giocatore di A1 prestato alla A2, appena sarà al 100% son sicuro che farà la differenza. L'abbiamo preso perchè è multidimensionale: può attaccare dal palleggio e può giocare vicino o lontano dal canestro. Se non sarà al 100% all'inizio nessun problema, è coperto con Oxilia che può giocare sia 3 che 4. Se parliamo di prospetti, e questa è stata la chiave della nostra campagna acquisti, parliamo di lui come degli altri che sono arrivati: ragazzi pronti, giovani, motivati. Secondo me sono il futuro della pallacanestro italiana e daranno grandi soddisfazioni ai nostri tifosi".