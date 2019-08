Il Forlì si presenta nel cuore pulsante della città, "Siete i nostri ambasciatori dello sport"

Nella cornice del rinnovato mercato delle erbe in Piazza Cavour, cuore pulsante della città, il Forlì Calcio si è presentato venerdì mattina alla città. Al cospetto di buona parte della nuova giunta comunale capitanata dal sindaco Gian Luca Zattini e dal vice sindaco con delega allo sport Daniele Mezzacapo, il presidente del Forlì Gianfranco Cappelli ha fatto gli onori di casa ringraziando i tifosi accorsi alla presentazione e rilanciando il proprio impegno nella compagine biancorossa.

"Ringrazio la società per l'impegno messo per formare una rosa di giocatori di spessore - ha affermato Mezzacapo -. La squadra è migliorata rispetto all'anno precedente e quindi le ambizioni sono maggiori". Il vicesindaco ne ha sottolineato "la tenacia e l'impegno" nel rappresentare la città mercuriale. "Speriamo in tanti risultati positivi - ha aggiunto -. Ci son tanti forlivesi alla presentazione e questo è un bel punto di forza, perchè vuol dire che si tratta di una società attenta al territorio che cerca di fare crescere giovani forlivesi e creare una squadra che viene dal territorio. Quindi gente che combatte per la propria città e che è attaccata alla maglia".

Quindi l'invito "ad essere ambasciatori dello sport di Forlì in tutt'Italia". Di buon auspicio anche le parole del sindaco, che ha "battezzato" la prima squadra prospettandone un campionato ricco di soddisfazioni anche per dimenticare velocemente la parentesi dell'anno passato. "Appuntamento quindi per la prima giornata di campionato dei galletti, domenica alle 15 allo stadio "Morgagni" per il match Forlì- Franciacorta.