E' tra le società ciclistiche più longeve d'Italia: la Forti e Liberi riparte dai giovani

Ha lanciato al professionismo il bertinorese Arnaldo Pambianco, vincitore dell'edizione del 1961 del Giro d'Italia. Nel salone comunale di Forlì, alla presenza dell'assessore allo Sport, Sara Samorì, si è svolta domenica mattina la presentazione della società ciclista "Forti e Liberi", che nella stagione 2018 schiererà due squadre, quella Giovanissimi con 20 corridori e quella Esordienti con 7. Tra i presenti anche il parlamentare Marco Di Maio, con un passato da corridore proprio con la casacca a scacchi biancorossi, il professionista Matteo Montaguti, attuale alfiere dell'Ag2R La Mondiale e il presidente del Comitato Provinciale, Doriano Montanari. Non sono mancate le emozioni, quando Pambianco e il presidente della società, Sergio Lucci, hanno ricordato le gare del passato.

Su tutte quella della stagione del 1957, con Pambianco che conquistò con la Forti e Liberi il titolo assoluto dilettanti e il secondo posto al mondiale dilettanti di Waregem alle spalle di Ezio Pizzoglio. L'anno successivo salì tra i professionisti, facendo da spalla a Ercole Baldini, contribuendo alla conquista del Giro d'Italia 1958. Un passato glorioso quindi per una società nata nel 1923 e che fa dei valori sportivi una delle principali virtù. La più antica società ciclistica del territorio (tra le più longeve del Paese) riparte mettendo al centro i giovani dai 6 ai 14 anni. "Grazie all’impegno dei volontari che li seguono in strada e negli allenamenti potranno compiere un’esperienza divertente, sana e tra le più formative che si possano vivere - è il commento del deputato Di Maio -. Parola di ex ciclista ed ex portacolori della gloriosa maglia a scacchi biancorossi".