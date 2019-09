Tra esperienza e giovani speranze, ecco il Gaetano Scirea: "Allestita una bella squadra"

Comincerà sabato il campionato di Serie C per il Gaetano Scirea di Bertinoro, impegnato in casa contro LG Competition alle 18:30 al Palacolombarone. Martedì sera si è svolta la presentazione di staff e roster alla Società Agricola Bertozzi di Santa Maria Nuova. Coach Alessandro Tumidei svela l’obiettivo stagionale della squadra: "Sono molto contento. Ringrazio il presidente per il roster allestito, non basta immaginarsi una scultura per farla. Speriamo di raggiungere il nostro obiettivo, ovvero la salvezza".

Parola poi al capitano della squadra Enrico Solfrizzi, il veterano giunto alla decima stagione con la casacca bianconera: "Sono contento di portare ancora la fascia da capitano. Come sempre mi rimboccherò le maniche per fare del mio meglio, ma soprattutto per aiutare a crescere questi ragazzi di cui ogni anno ci arricchiamo. Vogliamo far crescere i giovani per poi lanciarli in categorie più alte".

Il general manager Eugenio Genesi è soddisfatto del team: "La cosa che più mi piace è come la squadra sia composta da giovani di belle speranze e da senior di assoluto valore. Si può fare una stagione di livello togliendosi tante soddisfazioni, potendo anche valorizzare i ragazzi". Finale per il presidente Alderico Silimbani: "Siamo convinti di aver allestito una bella squadra che secondo me ci darà dalle soddisfazioni, ma dovremo avere anche tanta fortuna".