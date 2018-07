La regia dell'Unieuro 2.015 nelle mani di Giachetti: "Volevo Forlì e sono felicissimo di essere qui"

"Volevo Forlì e sono felicissimo di essere qui". Presentazione ufficiale per il nuovo play della Pallacanestro Forlì 2.015 Jacopo Giachetti, alla presenza anche del sindaco Davide Drei. "E' una piazza che esterna tanto entusiasmo - ha evidenziato -. Ho tanta voglia di fare bene e portare il basket forlivese dove merita". Giachetti parla già da uomo squadra: "Sono qui per mettere a servizio del gruppo la mia esperienza. I problemi si affrontano tutti uniti". E quindi fotografa anche quel che dovrebbe essere l'identikit di gioco: "Difesa dura e basket solido. Dovremo evitare i canestri facili". Quanto al mercato, il numero 5 attende la chiusura e puntualizza: "Non sono i nomi a fare la differenza".

Il general manager Renato Pasquali presenta il neo arrivato: "Ho creduto in lui quando aveva 17 anni e ricordo che face molto bene agli Europei di Zara. Nel 2004 quando fui chiamato a Torino a costruire la squadra chiamai subito Jacopo e quell'anno salimmo in A1". Inevitabile un confronto con Yuval Naimy: "Sono due grandi giocatori, Jacopo è meno individualista e cerca di mettere in azione i compagni". Il mercato non è chiuso ovviamente, ma Pasquali chiede pazienza. Pare comunque certo l'arrivo di Tommaso Oxilia dalla Virtus.