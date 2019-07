Unieuro, entusiasmo Benvenuti: "Sarà una stagione molto positiva". Pasquali sul mercato: "Serve pazienza"

È l’entusiasmo la prima qualità di Lorenzo Benvenuti, acquisto della campagna estiva dell’Unieuro Forlì. "Ringrazio la società e coach Sandro Dell'Agnello per aver puntato su di me - ha esordito Benvenuti -. Sarà una stagione molto positiva. In campo cerco sempre di portare entusiasmo e di essere il più sereno possibile. Non mi reputo atletico, mi piace aiutare la squadra e mettermi a disposizione. Mi piacciono e provo a fare le piccole cose: se c’è da chiudere una penetrazione e mettere il corpo lo metto sempre, se c’è uno sfondamento lo prendo. Mi reputo un giocatore che in attacco dipende molto dagli altri, non sono uno che prende e inventa. La piazza di Forlì è uno stimolo per me".

"Lorenzo lo scorso anno ha vissuto una stagione importante e piena di soddisfazioni, arriva a Forlì a 24 anni con alle spalle un’escalation fatta di anno in anno e speriamo che continui a migliorarsi - afferma il Ceo dell'Unieuro, Giancarlo Nicosanti -. Un requisito di scelta dei giocatori è la serietà, parola che dal 2015 ad oggi avete sentito tante volte, perché per noi questo è un lavoro e non il passatempo della domenica. A nome di tutta la società e dei soci della fondazione do il benvenuto a Lorenzo a Forlì".

Coach Dell’Agnello punta forte su Benvenuti: "Sono molto contento perché l’ho avuto a Bergamo l’anno scorso. Se la stagione è stata fantastica il merito è anche suo. Lorenzo ha ventiquattro anni ma sta in campo come un veterano. La cosa che più mi piace di lui è la maturità fuori dal comune per l’età che ha, spesso in campo riesce a fare la cosa giusta al momento giusto. Ha margini di miglioramento e sarà sicuramente uno dei punti forti della nostra squadra". "Lorenzo è un ragazzo che lavora duro con il sorriso in bocca, che fa parte del bagaglio tecnico - evidenzia il general manager Renato Pasquali -. Avendo fatto l’allenatore posso dire che l’età della maturazione è tra i 23 ed i 25 anni, Lorenzo è in questa fase. Sarà un giocatore che sboccerà durante l’anno”.

Il punto sul mercato

Dell’Agnello ha aperto poi una parentesi sul piano tattico: "Non abbiamo schiacciatori folli, ma giocatori di una sostanza incredibile che sanno trovarsi al posto giusto nel momento giusto: abbiamo un reparto lunghi molto competitivo. Lorenzo non voglio dire che prendesse uno sfondamento a partita, ma poco ci manca” Pasquali ha quindi fatto il punto della situazione sul mercato: "Siamo in una fase in cui quelli che ci piacciono di più aspettano una chiamata dall’A1 o da una squadra che fa le coppe, di conseguenza serve pazienza. Potremmo anche prendere un giocatore da un campionato non di alto livello. Bisogna anche avere il coraggio di lanciare i giocatori". Interviene poi Nicosanti sull’argomento: "Non dimentichiamoci gli acquisti già fatti uniti ai tanti già presenti in squadra: Giachetti, che ai playoff una volta superato l’infortunio ha fatto la differenza, Marini ed Oxilia, con quest'ultimo che salterà qualche mese, ma che nel periodo più importante sarà con noi. Abbiamo fatto la squadra di italiani più forte sulla carta, ma i campionati si vincono in campo. Troveremo anche due americani che dovranno essere finalizzati alla squadra".