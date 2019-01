La nuova Ducati è rossissima, carica Dovizioso: "Ho più fiducia. Possiamo essere eccellenti fin da subito"

Mesi di studi. Frutto anche di simulazioni matematiche, con sviluppo nella galleria del vento seguendo la dinamica dei fluidi. Si è lavorato su tanti piccoli dettagli, con l'auspicio che possano fare la differenza per battere i colossi giapponesi ed alzare l'asticella. Così è nata la nuova Ducati Desmosedici GP19, la belva con la quale Andrea Dovizioso darà la caccia al titolo mondiale. La Ferrari a due ruote (non si offendano i partner ufficiali di Audi) si presenterà sulla griglia di partenza con un rosso aggressivo e folgorante. La presentazione è avvenuta a Neuchatel, in Svizzera, sede della Phillip Morris, sponsor della casa di Borgo Panigale. E la Missione è “Winnow”, vincere adesso, lo slogan dello colosso tabaccaio. Quest'anno è ancora più bella - esclama Dovizioso -. Ci sto bene". Tra il 2017 e il 2018 il forlivese è salito per dieci volte sul gradino del podio, ma non è stato sufficiente per battere Marc Marquez e spodestarlo dal trono: "E' difficile vincere, siamo arrivati secondi con due livelli di competizione differenti. Abbiamo sempre corso con passione, tra montagne russe. Ho commesso degli errori, ma il passo falso lo vedo come una vera e propria lezione. Abbiamo capito tantissime cose fino a Valencia, sgobbando tanto fino all'ultima gara. Ho un feeling perfetto, mi ci sento bene e penso che potrò combattere per il campionato". A Sepang, ad inizio febbraio, inizia la "Mission" della Ducati: "Ho più fiducia rispetto all'inizio della scorsa stagione. Gli ultimi test sono andati bene. Sono fiducioso e ci credo. Il nostro livello può esser fin da subito eccellente. Dovremo migliorare. Abbiamo tanto materiale da collaudare prima dell'inizio della stagione".

"Il 2018 è stato un altro anno molto importante - esordisce il general manager Gigi Dall'Igna -, che ci ha visto crescere e migliorare dal punto sportivo e tecnico. Siamo stati competitivi ed in alcuni casi proprio protagonisti, anche su circuiti sfavorevoli. Forse l'unico problema è stato non riuscire a tenere aperto il campionato fino alla fine. I nostri concorrenti sono migliorati e noi reagiremo cercando di migliorare quanto fatto, realizzando nuove idee e metterle in pratica. Abbiamo già iniziato nel post gara di Valencia e proseguito a Jerez. Avremo modo di lavorare poi nei test di Sepang e in Qatar, dove testeremo la nuova carenatura". Dall'Igna ha annunciato che il motore "è stato dotato di altri nuovi cavalli". Quanto al regolamento, "è più restrittivo, specie sulla carenatura. Avremo un carico aeronadinamico inferiore rispetto al 2018. Le regole sono arrivate ad un certa stabilità per ridurre i costi". Capitolo piloti: "E' cambiata la strategia gestione, puntando su una coppia che possa lavorare in sinergia sullo sviluppo, anche per quanto riguarda settaggi ed impostazioni nei weekend". La casa di Borgo Panigale punterà su Dovizioso: "E' stato il principale pilota in Ducati, conosce bene l'ambiente e sa come si lavora in azienda. La continuità è una cosa molto importante. Lo scorso anno ha corso in modo eccellente. Ha la determinazione per fare meglio". Un commento sulla new entry Danilo Petrucci: "E' nella famiglia Ducati da tempo ed ora è entrato nel team ufficiale. Ha fatto tante belle gare, gli è mancata solo la vittoria. E nel 2019 sarà uno dei suoi obiettivi oltre che combattere per il podio in ogni singola gare". Ambizioni: "Il nostro mantra per il 2019 è combattere per vincere il campionato. Non siamo i favoriti, ma ci impegneremo per raggiungere l'obiettivo".