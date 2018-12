Ducati, la nuova arma di Andrea Dovizioso sarà presentata in Svizzera

E' stata ufficializzata la data. La Desmosedici GP19, l'arma con la quale Andrea Dovizioso proverà a spodestare dal trono della MotoGp Marc Marquez, sarà presentata il 18 gennaio. A differenza degli altri anni, la nuova rossa non sarà svelata nello stabilimento di Borgo Panigale, ma a Neuchatel (Svizzera), sede della Phillip Morris. Nell'occasione sarà interessante scoprire le forme della nuova arma ideata da Gigi Dall'Igna. Ad affiancare il forlivese ci saranno Danilo Petrucci e il tester Michele Pirro.

Cinque giorni più tardi sarà la Honda a togliere i veli alla RC213V di Marquez. Sarà la prima con i nuovi colori per l'ex ducatista Jorge Lorenzo. La Yamaha di Valentino Rossi e Maverick Vinales ha deciso invece di attendere il 4 febbraio, a due giorni dai test in Malesia: l'appuntamento si terrà in Indonesia, a Jakarta. La Ktm della nuova coppia formata da Pol Espargaró e Johann Zarco) si mostrerà il 12 febbraio nella fabbrica a Mattighofen, in Austria.