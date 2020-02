Ciclismo, la Forti e Liberi si presenta in Municipio: "Diffonde i valori fondamentali dello sport e della vita"

Presentata domenica mattina in Municipio la U.S. Forti e Liberi di Forlì di ciclismo. "E' stato un grande onore - dice il vicesindaco Daniele Mezzacapo - partecipare alla presentazione della squadra che porta i colori della nostra città e che da quasi un secolo si fa apprezzare per saper diffondere ai giovani i valori fondamentali dello Sport e della vita. Come ho già avuto modo di dire è questa una squadra a cui mi sento particolarmente legato perché da bambino mi ha ospitato e mi ha fatto apprezzare il mondo del ciclismo".

"Ho visto tanti ragazzi entusiasti di fare parte di questo gruppo sempre ben organizzato e ho parlato coi i dirigente ai quali ho augurato l'ennesima stagione di successi - continua Mezzacapo -. E non potevano mancare i ringraziamenti per il lavoro che svolgono. Forlì e la Romagna sono la terra di grandi campioni, tra cui il nostro Matteo Montaguti, esempio da seguire per tutti i nostri giovani. Seguirò con orgoglio e starò vicino alla U.S. Forti e Liberi per tutta la stagione che è alle porte".