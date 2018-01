Unieuro, ora è febbre da derby: il girone di ritorno inizia contro Imola

Dopo la sofferta vittoria di domenica all'Unieuro Arena contro Bergamo, Forlì si prepara ad affrontare il girone di ritorno dopo aver valicato quello di andata con 12 punti. Il prossimo impegno vedrà la compagine di coach Giorgio Valli sfidare Imola (14 punti in classifica). All'andata fu vittoria per i biancorossi, davanti ad una bolgia di quasi 4mila tifosi. Il derby si disputerà domenica al PalaCattani di Faenza. La prevendita dei biglietti inizierà martedì, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 19, nella sede della Pallacanestro Forlì 2.015 in viale Corridoni 10. Sono disponibili diverse tipologie di biglietti: parterre (intero 25 euro, ridotto 10-16 anni 17 euro e gratuito under 10); e curva ospiti (intero 12 euro, ridotto 10-16 anni 8 euro e gratuito under 10).