Serie D, al Manuzzi il derby tra Romagna Centro e Forlì: parte la prevendita

Si disputerà al Manuzzi di Cesena il derby in programma domenica alle 14.30 e che vedrà opposte il Romagna Centro e il Forlì. I biglietti valevoli per tutti i settori saranno venduti a partire da mercoledì alla segreteria dello stadio Morgagni ai seguenti orari: fino a venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19 e sabato dalle 9 alle 12. Per la Curva Ferrovia, riservata ai tifosi biancorossi, il prezzo sarà di 10 euro (ridotto 5 euro da 8 a 16 anni). Il prezzo della tribuna centrale è di 20 euro, mentre per la laterale di 15 euro. Il biglietto costerà 10 euro per i sociRomagna Centro, Soci Polisportiva Martorano, Familiari dei tesserati Romagna Centro e ragazzi 8/16 anni compresi.