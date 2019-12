Unieuro, il derby con Imola a Faenza: sui social è già febbre, "obiettivo 2mila"

E' partita la prevendita per la gara di domenica contro l’Andrea Costa Imola, che si giocherà al PalaCattani di Faenza (ore 18.00). I biglietti sono in vendita esclusivamente all’Edicola Bartolucci (Via Seganti 3/A, Forlì) e a "La Caffetteria" (via Ravegnana, 146/A, Forlì). "Le Naturelle Imola Basket" comunica che in occasione del match saranno allestite due biglietterie e di conseguenza due ingressi: uno per la tifoseria imolese e l’altro per quella forlivese. Le biglietterie apriranno alle 16.30 e i due ingressi per l’accesso all’impianto alle 17.

Saranno disponibili anche due parcheggi: uno adiacente al PalaCattani, a disposizione del pubblico imolese e un altro fronte ingressi, parcheggio Graziola, sarà a disposizione del pubblico forlivese. Garantito il terzo posto in classifica e l'accesso alla Final Eight di Coppa Italia in programma nel weekend dell'8 marzo, c'è tanta attesa per il derby della via Emilia che chiude il girone d'andata. In caso di successo Forlì si assicurerebbe il primo posto, che diventerebbe primo in caso di ko di Ravenna contro Montegranaro e la vittoria di Verona contro Mantova. Sui social intanto è febbre da derby, col motto "Faenza non è una trasferta". Si annuncia quindi un esodo biancorosso: l'hastag parla chiaro, "obiettivo 2000".