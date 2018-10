Unieuro, dopo la vittoria contro Verona è febbre biancorossa: biglietti e abbonamenti, le ultime

L'entusiasmo generato dalla seconda vittoria in campionato, maturata in una Unieuro Arena bollente contro Verona, accende già l'attesa per la partita che domenica prossima vedrà la Pallacanestro Forlì 2.015 di nuovo davanti ai propri tifosi contro Jesi. Da martedì pomeriggio (dalle 15.30 alle 18.30) è possibile acquistare in prevendita i biglietti del match, che inizierà alle 18. Mentre continua la campagna abbonamenti dei record, con l'obiettivo ormai dichiarato di raggiungere quota 2.500. Dopo ogni giornata casalinga il costo del ticket stagionale scende in proporzione al numero di match rimasti: un'occasione da non perdere per seguire da protagonisti (e risparmiando dai 3 ai 5 biglietti su 15 incontri casalinghi) una stagione che si preannuncia entusiasmante.