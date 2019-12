Una prima giornata positiva per l'hockey under 12 forlivese

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ForlìToday

Domenica 24 novembre presso il palazzetto di Ferrara si è disputata la 1a giornata del campionato Under 12 per la stagione sportiva 2019/20 di Hockey in line che ha visto la squadra forlivese della Libertas Hockey Forlì, composta anche da alcuni giocatori provenienti da Riccione con cui è in corso una collaborazione sportiva, sfidare nella mattina la formazione toscana dei Flying Donkey Empoli, sulla quale si è imposta con un netto 17-1, mentre nel pomeriggio la squadra romagnola ha affrontato gli Scomed Bomporto, cedendo solo nel finale per 7-4 dopo essere stata momentaneamente anche in vantaggio per 4-3.

La formazione, che per l'occasione ha potuto contare su uno staff tecnico composto da 2 allenatori del settore giovanile forlivese (Martina Succi e Marco Montanari) e l'allenatore di Riccione (Alessandro Tassinari), ha disputato 2 ottime partite, nonostante il bilancio di una vittoria e una sconfitta. Sicuramente la squadra modenese è tra le favorite per il titolo regionale Under 12, ma la squadra giovanile forlivese ha tutte le carte in regola per disputare una grande stagione sportiva.

Formazione Libertas War Pigs Forlì: PERPIGNANI Alessio (Portiere), ACURIO SALGUERO Kevin,, TOMASSINI Riccardo, BELLANTONIO Marco, ROSCIO Matteo, LANDI Lorenzo, TUMEDEI Sergio, VALTANCOLI Luca, RAIMONDI Nikolas, TROIANO Massimo LIBERTAS FORLI – FLYING DONKEYS EMPOLI: 17-1 ACURIO SALGUERO 3 goal TOMASSINI Riccardo 1 goal 1 assist BELLANTONIO Marco 1 goal LANDI Lorenzo 4 goal 3 assist TUMEDEI Sergio 1 goal 2 assist VALTANCOLI Luca 3 goal 1 assist RAIMONDI Nikolas 1 goal TROIANO Massimo 3 goal 1 assist LIBERTAS FORLI – SCOMEMD BOMPORTO: 4-7 ROSCIO Matteo 1 goal LANDI Lorenzo 3 goal