Prima sconfitta esterna per la Bleu Line Libertas Volley Forlì

Sconfitta per tre a zero della Bleuline volley Forlì nel big match di giornata a casa della capolista Jesi. Ancora praticamente priva di Godenzoni, tornata in panchina dopo tre partite di assenza, ma ancora ben lontana da una condizione di forma accettabile e in campo solo per pochi scambi nel terzo set, Forlì gioca comunque una partita gagliarda, ed è punita da un tre a zero sicuramente troppo severo per quello che si è visto in campo. La Bleuline approccia benissimo la gara, in casa di una capolista capace di raccogliere 17 punti su 18 disponibili fino ad oggi, e sospinta dall'ottima Bernabè prende un vantaggio di sei punti nel primo set. Jesi reagisce, sospinta dall'efficacia del proprio servizio rimette in parità prima il set prima di vincerlo addirittura in

scioltezza.

Il secondo set parte sulla falsariga del primo: Valpiani e Sopranzetti appoggiano bene Bernabè e la Bleuline prende addirittura sette punti di vantaggio sull' 8-15 a proprio favore. Ma la reazione marchigiana non si fa attendere, e ne esce un set punto a punto che premia nuovamente Jesi: due a zero e strada tutta in salita per Valpiani e compagnia. Sulle ali dell'entusiasmo Jesi prende la rincorsa per un terzo dove la Libertas ci prova ma nulla può. Finisce tre a zero, si può parlare di esame non superato ma non di prestazione totalmente negativa. L'assenza di Godenzoni pesa eccome, e ora alle porte, sabato con inizio alle 17.30 al ginnasio sportivo, ecco l'atteso derby contro la Fenix Faenza.

Tabellino

Bleuline Forli

Sopranzetti 8

Godenzoni 0

Caldara 2

Bernabè 16

Valpiani 7

Capriotti 2

Yabre' n.e

Macchi Libero

Stradaioli 2

Sgarzi 0

Morelli 2

Timoncini n.e.

All.re Delgado

Ass.te Ponticelli