Primi verdetti al Villa Carpena nel Tennis Europe Under 12

Battute finali al Tennis Villa Carpena per il torneo Tennis Europe Under 12, il memorial “Gaio Camporesi”. L’allievo dell’Uta al Ct Zavaglia ha fatto un brillante torneo, partito addirittura dalle qualificazioni, ma il suo avversario odierno, Riccardo Surano, si è dimostrato un ostacolo ancora troppo duro. Venerdì invece è il turno dell’ultimo romagnolo rimasto in gara in singolare, il forlivese Rafael Capacci, altro allievo dell’Uta, che sfida Michele Mecarelli. Nel femminile semifinali per due giocatrici di grande talento come la danese Ingildsen e Fabiola Marino. Giovedì sera si è svolta la prima finale, quella del doppio femminile, che ha visto di fronte la coppia azzurra formata da Giuliana Giardina e Giulia Macchione al tandem composto dall’israeliana Mika Buchnik e la rumena Maria Teodora Nagy. Vittoria per 6-3, 6-1 di Buchnik-Nagy in un match sempre controllato dalle due giocatrici straniere.

Maschile, quarti: Matteo Sciahbasi-Federico Pincini 6-1, 2-6, 7-5, Riccardo Surano-Niccolò Satta 6-1, 6-0.

Femminile, quarti: Lucca Ingildsen (Den)-Ludovica Pierro 6-3, 6-2, Fabiola Marino-Arina Zhelyaskova (Rus) 6-4 e ritiro. Doppio femminile semifinali: Giardina-Macchione b. Bartoli-Pansica 6-3, 7-6 (3), Buchnik-Nagy (Isr-Rou) b. Marzocchi-Musarra 6-2, 6-2.

Doppio maschile, quarti: Sciahbasi-Surano b. Casucci-Paolini 6-4, 6-3, Bonnin-Galley (Fra) b. Gasparo Morticella-Pincini (wild-card) 6-4, 4-6, 10-8.

Semifinale: Mecarelli-Stella b. Basile-Laviola 6-3, 6-7 (2), 10-6.