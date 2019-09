Primo test per il Gaetano Scirea: Lele Montaguti subito in evidenzia contro Lugo

Le fatiche dei primi allenamenti si sono fatte sentire. Ma le sensazioni sono tutto sommato positive, soprattutto per quanto riguarda il reparto difensivo. Un Gaetano Scirea ancora in fase laboratorio è stato impegnato sabato nel primo test, ospitando al Pala Colombarone gli Aviators Lugo, candidata ad un ruolo da protagonista nel campionato di Serie C Gold dopo la retrocessione dalla Serie B della passata stagione. L'amichevole ha visto il punteggio azzerato ogni quarto. La compagine di Alessandro Tumidei ha prevalso nel primo e nell'ultimo, col punteggio di 17-11 e 19-14, mentre il secondo ed il terzo sono andati a favore della squadra di Marcello Casadei (9-21 e 9-12 i parziali).

Mani calde per Lele Montaguti, al quale coach Tumidei gli ha affidato la chiave della squadra, in doppia cifra con 15 punti. La prossima amichevole è prevista il 7 settembre contro i Baskers Forlimpopoli alle 18.40. Poi ci sarà un torneo a Bertinoro che si disputerà sabato 14 e domenica 15 settembre: parteciperanno Aviators Lugo, Virtus Imola e la quarta squadra potrebbe essere il Titano San Marino. La squadra si presenterà ai tifosi mercoledì 18 settembre alle 20 alla Fattoria Bertozzi di Santa Maria Nuova. Sabato 21 settembre amichevole a Lugo contro gli Aviators, mentre sabato 28 settembre ci sarà un altro test in fase di definizione. L’esordio in campionato avverrà nell’ultimo week end di settembre in casa contro LG Competition.

Lugo: Masrè 7, Ravaioli 12, Presentazi 8, Carella 4, Silimbani 9, Santini 6, Salsini 5, Bazzocchi 5, Beroncini L. 3, Cervellera, Alessandrini n.e. Coach: Casadei. Ass.: Verdi, Baroncini F.

Bertinoro: Montaguti 15, Ricci 5, Bessan 2, Stoica 2, Bagnolini 2, Solfrizzi En. 2, Solfrizzi Em. 7, Colombo 2, Rossi 7, Angeletti 2, Ravaioli 1, Farabegoli 9. Coach: Tumidei. Ass.: Merenda.