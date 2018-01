Basket, due giovani promesse forlivesi convocate per il "Progetto Altezza"

Ci saranno anche due giovani dell'OneTeam Basket Forlì tra i 20 giocatori di varie regioni italiane convocati per uno stage a Bologna nell'ambito del "Progetto Altezza", voluto da Boscia Tanjevic, dallo scorso 19 settembre nuovo direttore tecnico del settore squadre nazionali. Si tratta di Francesco Ciadini (2.03) e Luca Fabiani (2 metri), a testimonianza della bontà della scuola forlivese e del progetto giovanile di OneTeam. Entrambi saranno agli ordini di coach Fabrizio Ambrassa, affiancato da due vecchie glorie a livello di centri quali Augusto Binelli e Flavio Carera. L'allenamento convocato dalla Federazione avrà inizio alle 14.45.

RIPRESA DEI CAMPIONATI, UNDER 16 ECCELLENZA - Alla ripresa dei campionati dopo la pausa per le festività natalizie e di fine anno, la formazione Under 16 Eccellenza di OneTeam è tornata in campo sconfiggendo facilmente la squadra di Titano San Marino 78-38. Ora i ragazzi di coach Barbara torneranno in campo domenica 21 alle ore 11 ai Romiti quando affronteranno la temibile Pallacanestro Reggiana nella prima giornata di ritorno della prima fase. Viceversa, la formazione Under 15 di Eccellenza, avendo visto rinviato al 12 marzo l'incontro che invece avrebbe dovuto essere disputato mercoledì 10 gennaio contro la Pallacanestro Reggiana, tornerà in campo giovedì alle 21 quando al Villa Romiti affronterà la fortissima Virtus Bologna.

ONETEAM-TITANO SAN MARINO 78-38 (22-6, 41-24, 63-30)

ONETEAM – Zambianchi 20, Mistral 2, Creta 4, Torelli 5, Adamo 2, Ciadini, Prandini, Landi, Flan 17, Squarcia 9, Fabiani 19, Gaspari. All.: Barbara

UNDER 14 - Inizio d'anno col botto per i Baskers che sconfiggono tra le mura amiche gli imbattuti Tigers in una gara comandata dall’inizio alla fine. Primo quarto praticamente perfetto chiuso 20-6 e, dopo lo 0-4 iniziale, si arriva al massimo vantaggio per i padroni di casa sul 28-6, (chiudendo un break di 28-2). Qui si svegliano i Tigers che limano il divario piano piano, arrivando a -3 a fine terzo quarto, ma grazie a quattro bombe di Olivucci, Gordini, Preda e Gardini, i ragazzi di coach Vandelli riescono a portare a casa la vittoria senza patire nel finale. Una bellissima vittoria contro un avversario che da due anni non perdeva una partita di stagione regolare.

BASKERS-TIGERS 58-51 (20-6; 30-20; 41-36)

BASKERS - Coralli 10, Bacchi 1, Olivucci 3, Zauli, Garavini 10, Gardini 3, Versitano 4, Gordini 12, Lombi, Preda 5, Bolognesi, Ricci 10. All.: Vandelli

UNDER 13 ED ESORDIENTI - Dopo i tornei natalizi dei gruppi del 2005 Elite (1° classificato al Torneo della Marineria Eurocamp Cesenatico), e dei 2 gruppi del 2006 (uno 2° classificato al Torneo di Forlimpopoli e uno 4° al Torneo Garattoni di Santarcangelo) sono riprese le gare di campionato.

UNDER 13 ELITE - Buona prova del gruppo Nero, nella splendida cornice del PalaCosta a Ravenna, che gioca una bella partita intensa contro un'ottima avversaria.

ONETEAM – POLISPORTIVA MASI 59-63 (10-18, 22-32, 36-46)

COMPAGNIA DELL'ALBERO– CA'OSSI NERO 46-53 (10-17, 24-30, 38-41)

CESTISTICA ARGENTA – CA'OSSI BIANCO 33-31 (6-6, 16-11, 25-21, 8-10)