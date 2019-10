Torcia e sfilata di atleti: atteso un clima olimpico in Piazza con i Campionati italiani Under 16

Da venerdì a domenica il campo-scuola comunale “C.Gotti” di Forlì ospita i Campionati italiani di atletica su pista, individuali e per regioni, per la categoria “Cadetti” (14-15 anni), che coinvolgono circa 1.300 ragazzi provenienti da ogni parte d’Italia. La manifestazione, indetta dalla Fidal (Federazione Italiana di Atletica Leggera), è organizzata dalla società sportiva Atletica Edera Forlì in collaborazione con il Comitato Regionale Fidal Emilia Romagna.

L’arrivo delle rappresentative e la cerimonia di apertura in piazza Saffi

Venerdì per le 14 le rappresentative regionali raggiungeranno l’Eurocamp, il centro sportivo polivalente di Cesenatico, che funzionerà come un piccolo villaggio olimpico adibito all’ospitalità degli atleti. Le squadre sono 21, una per ogni regione o provincia autonoma. Quella dell’Emilia Romagna è composta di 59 atleti ed è la sesta in ordine di grandezza in una classifica aperta dalla Lombardia (110 atleti) e dal Veneto (100), seguite da Lazio (90), Piemonte (66) e Toscana (61).

Alle 18, i Campionati cominceranno ufficialmente con la cerimonia di apertura, organizzata riproducendo il copione di quella dei Giochi olimpici: le squadre regionali saranno radunate entro le 17.30 in piazza della Vittoria, da dove sfileranno fino a piazza Saffi precedute da un atleta dell’Edera Forlì, che reggerà il cartello indicante il nome della regione, e dal proprio capitano, con la bandiera della regione stessa. Davanti a tutti, il gonfalone della città, portato dalla Polizia Municipale.

Una volta schierate in piazza Saffi, le squadre assisteranno all’ingresso della torcia, portata da azzurri della Nazionale maggiore di atletica i cui nomi resteranno una sorpresa fino al momento dell’ingresso in piazza. Qui avverrà l’accensione del braciere, il giuramento degli atleti e quello dei giudici di gara. La città di Forlì sarà rappresentata dal sindaco, Gian Luca Zattini, e dal vicesindaco con delega anche alle politiche per lo sport, Daniele Mezzacapo. A loro è riservato l’epilogo della cerimonia con la dichiarazione di apertura della manifestazione.

Le gare al campo Gotti, in palio 36 titoli italiani

Le gare si svolgeranno sabato, dalle ore 9 alle ore 18:30, e domenica, dalle 8:45 alle 13:30, quando la manifestazione si concluderà con la premiazione delle squadre regionali. In palio ci sono 36 titoli di campione italiano, 18 maschili e 18 femminili. Nella vita di un atleta è questa la prima occasione di misurarsi in un campionato nazionale. Le gare sono le seguenti, comuni ai due settori, maschile e femminile: corse (80 metri, 300 metri, 1.000 metri, 2.000 metri, 1.200 metri siepi, 100 metri a ostacoli (80 metri a per le Cadette), 300 metri a ostacoli); marcia (5.000 metri Cadetti e 3.000 metri Cadette); staffette: 4x100 metri; salti (alto, asta, lungo e triplo); lanci (peso, disco, martello e giavellotto); prove multiple (esathlon/Cadetti con 100 metri a ostacoli, alto e giavellotto nella prima giornata e nella seconda giornata lungo, disco e 1.000 metri; e pentathlon/Cadette con 80 metri a ostacoli, alto e giavellotto nella prima giornata e lungo e 600 metri nella seconda).

La delegazione dell'Emilia Romagna

Squadra maschile

(gara, nome, cognome, società di appartenenza)

80 m Innocent Tagliani, Atl. Molinella (BO);

300 m Thomas Tumini, Riccione 62;

1.000 m Attilio Dermot Arisi, Atl. Reggio;

2.000 m Abrham Angino Asado, Pol. Centese (FE);

100 m hs Samuel Signaroldi, Atl. Piacenza;

300 m hs Alessandro Gandolfo, S.G.Persicetana (BO);

1.200 m siepi, Tommaso Gambazza, Atl. Buzzetti Busseto (PR);

Alto, Tommaso Arduini, Atl 75 Cattolica (RN);

Asta Filippo Spaggiari, La Fratellanza 1874 (MO);

Lungo Gabriele Mezzacasa, Sef Virtus Emilsider Bologna;

Triplo Michael Barbiani, Atl. Rimini Nord Santarcangelo (RN);

Peso Nadir Mezzogori, Atl. Molinella (BO);

Disco Filippo Arisi, Atl. Piacenza;

Martello Samuele Neri, Cus Parma;

Giavellotto Tommaso Piagni, Atl. Castelnovo Monti (RE);

Prove multiple Davide Rondanini, Atl. Castelnovo Monti (RE);

Marcia Daniele Colonnello, A.S.D. Pontevecchio Bologna;

4x100 m Daniele Bulgarelli, La Patria 1879, Carpi (MO);

4x100 m Francesco Venieri, Atl.Lugo (RA)



Squadra femminile

80 m Carlotta Fedriga, Edera Atl. Forlì;

300 m Jennifer Ezeoha, C.U.S. Parma;

1.000 m, Monia Harbi, Atl. Piacenza;

2.000 m, Sara Arrigoni, Atl. Parma Sprint;

80 m hs, Sofia Negri, Atl. Impresa Po (RE);

300 m hs, Francesca Grisenti, Atl. Parma Sprint;

1.200 m siepi, Lovepreet Rai, Atl. Imola Sacmi Avis (BO);

Alto, Aurora Vicini, Atl. Parma Sprint;

Asta, Sara Vukelic, Atl. Cinque Cerchi;

Lungo, Arianna Rondoni, Atl. Endas Cesena (FC);

Triplo, Chiara Lusuardi, Corradini Excelsior Rubiera (RE);

Peso, Aida Amaghzaz, Atl. Reggio;

Disco, Giuditta La Torre, Atl. Imola Sacmi Avis (BO);

Martello, Vanessa Talacci, Atletica Santamonica (RN);

Giavellotto, Genet Galli, Pol. Castelfranco Emilia (MO);

Prove multiple, Claudia Coppi, La Fratellanza 1874 (MO);

Marcia, Sofia Pedon, Self Atl. Montanari E Gruzza (RE);

4x100 m, Sara Curatolo, Atl. Molinella (BO);

4x100 m, Minotti Beatrice, C.A. Copparo (BO);

Atleti "supplementari" (con risultati uguali o migliori dei minimi federali)

Cadetti

1.200 m siepi, Mattia Turchi, Atl. Imola Sacmi Avis;

300 m hs, Federico Storri, Sef Virtus Emilsider Bologna;

300 m hs, Francesco Venieri, Atl. Lugo (RA);

Alto, Mattia Ferri, Atl 85 Faenza (RA);

Asta, Filippone Marcello, Atl. Imola Sacmi Avis (BO)

Peso, Diego Della Chiara, Riccione 62 (RN);

Martello, Vittorio Ragazzini, Atl. Imola Sacmi Avis (BO)

Cadette

80 m, Sara Curatolo, Atl. Molinella (BO);

300 m, Habiba Faissal, Cus Parma;

300 m hs, Vittoria Ferrari, Atl. Piacenza;

Lungo, Beatrice Minotti, C.A. Copparo (FE);

Triplo, Beatrice Benini, Academy Athletic Ravenna;

Peso, Vivian Osagie, Self Atl. Montanari E Gruzza (RE)