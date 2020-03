Calcio, ancora una domenica di riposo per il Forlì. Stabilito il calendario dei recuperi

Anche questo fine settimana la serie D non scenderà in campo. Il Dipartimento Interregionale, preso atto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del primo marzo 2020, ha disposto il rinvio di tutte le gare in programma domenica per i gironi B, C e D oltre che delle gare Vado-Seravezza del girone A e San Marino-Vastogirardi del girone F. Il Forlì ritornerà in campo mercoledì 11 marzo, per l'impegno della 25esima sul campo del Crema. Domenica 15, quando era previsto un turno di stop per la disputa del Torneo di Viareggio, si recupererà la 26esima giornata che si sarebbe dovuta disputare il primo marzo, con i Galletti che ospiteranno al Morgagni la Correggese.

"Le società che hanno calciatori convocati con la Rappresentativa Serie D che parteciperà alla Viareggio Cup 2020, potranno chiedere autonomamente il rinvio della gara", viene comunicato. Domenica 22 marzo andrà in scena la 28esima giornata, col derby contro l'Alfonsine, mentre domenica 29 la squadra di Massimo Paci sarà di scena sul campo della Savignanese. Si completa il calendario dei recuperi della 27esima giornata mercoledì primo aprile, con i biancorossi impegnati sul campo del Progresso (match inizialmente in programma l'8 marzo). Da qui in avanti mancheranno quindi cinque giornate al termine della stagione regolare.