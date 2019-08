Unieuro, il calendario della settimana: allenamento a porte aperte e prima amichevole

Seconda settimana di lavoro per la Pallacanestro 2.015, con alcuni appuntamenti da segnare in agenda per i tifosi che vorranno seguire la squadra. Come già accaduto in due occasioni la scorsa settimana, anche giovedì l’Unieuro Arena aprirà nuovamente le porte a tutti gli appassionati per il terzo allenamento a porte aperte, sempre a partire dalle 17.30. Sabato, invece, si gioca: ci sarà infatti la tanto attesa prima amichevole della stagione che vedrà i ragazzi biancorossi sfidare la Rekico Faenza. Appuntamento alle 18.30 al PalaCattani di Faenza (Piazzale Tambini, 5), in una sfida che sarà a porte aperte ed ingresso gratuito.