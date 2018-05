Scherma, storica promozione in serie A1 per gli spadisti del Circolo Schermistico Forlivese

Per la prima volta in più di settanta anni di storia il Circolo Schermistico Forlivese riesce a conquistare la promozione in serie A1. Lo storico risultato è stato ottenuto ieri ad Ancona dalla quartetto formato da Alexei Efrosinin, Riccardo Genovese, Dario Remondini e Iulius Spada che, seguito a fondo pedana dal Maestro Mazzetti, con il terzo posto nel campionato Italiano A2 ha ottenuto il diritto di disputare la massima serie il prossimo anno. In A1 sono ammesse a partecipare solo dodici squadre, in massima parte gruppi sportivi militari con i più forti spadisti italiani. Per il Circolo Schermistico Forlivese l’ammissione alla serie maggiore è una ulteriore certificazione, se ancora ce ne fosse bisogno con ben 13 titoli italiani in bacheca, che la scuola schermistica forlivese è una delle migliori e all’avanguardia in Italia.