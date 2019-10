MotoGp, è il solito Quartararo: un venerdì da leader a Motegi. Quarto Dovizioso

Comincia nel segno della Yamaha il weekend del Gran Premio del Giappone. E' un indiavolato Fabio Quartararo a prendersi la leadership del venerdì di Motegi col tempo di 1:44.764, ottenuto con una media all'anteriore ed una soft al posteriore montate nel finale. Il francese della Yamaha del team Petronas ha mostrato un passo consistente anche con gomme usate, avvicinato sul ritmo da Maverick Vinales (Yamaha Monster) e dal fresco iridato Marc Marquez (Repsol Honda). I due spagnoli hanno accusato un ritardo di 321 e 336 millesimi.

Andrea Dovizioso apre la virtuale seconda fila, staccato di 650 millesimi dalla vetta. Il forlivese della Ducati ha lavorato con doppia gomma media, riuscendo solo in due occasione a scendere sotto il muro del 47". Nel time attack, effettuato con due mescole morbide, ha realizzato come miglior crono il tempo di 1'45"414. Completa la top five Valentino Rossi, agguantando in in extremis l'accesso diretto al Q2, precedendo la M1 Petronas di Franco Morbidelli, il migliore sul passo gara. Settimo Jack Miller (Ducati Pramac), autore di una scivolata nel finale, davanti alla rossa di Danilo Petrucci, alla Suzuki di Joan Mir e all'Aprilia di Aleix Espargaro. Per il sabato si prevede pioggia.

Commenta Dovizioso: "Siamo partiti subito con il piede giusto, perché la nostra moto funziona molto bene a Motegi ed è sempre bello girare qui. Siamo stati veloci ma, come spesso succede quest’anno, siamo in tanti ad avere un buon ritmo e quindi dovremo lavorare sui dettagli per essere a posto per la gara. Purtroppo nel pomeriggio l’aria era piuttosto fredda e le gomme usate al mattino non lavoravano nello stesso modo, ma in ogni caso stiamo lavorando bene e credo di avere un buon margine di miglioramento. Sono molto fiducioso per il resto del weekend”.