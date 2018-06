MotoGp, FP1 Catalogna: Rossi in testa, Dovi e Lorenzo divisi da un millesimo

C'è Valentino Rossi davanti a tutti nel primo turno di prove libere del Gran Premio di Catalogna, settimo round del mondiale MotoGp. Il "Dottore", optando nel finale per una doppia gomma morbida, ha portato la sua Yamaha numero 46 in cima alla lista dei tempi col crono di 1'39"456, precedendo di 347 millesimi la Ducati di Andrea Dovizioso. Nel team di Borgo Panigale è duello in "famiglia": il forlivese ha infatti preceduto di appena un millesimo il compagno di squadra Jorge Lorenzo, arrivato in ottima forma al Montmelò dopo la vittoria al Mugello e l'annuncio del biennale dal prossimo anno con la Honda Hrc.

E' il futuro vicino di box del maiorchino, Marc Marquez, ad occupare la quarta piazza, con un ritardo di 426 millesimi. Chiude la top ten la Yamaha del team Tech 3 di Johann Zarco. Diverse le cadute, tra le quali quelle di Andrea Iannone (Suzuki) e Franco Morbidelli (Honda Vds), fortunatamente senza conseguenze. Solo 19esimo crono per la Ducati Octo Pramac di Danilo Petrucci, ad oltre 1"5 dalla vetta. La MotoGp tornerà in pista nel pomeriggio per il secondo turno di libere.